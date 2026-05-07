Lịch âm hôm nay: Ngày 7.5 là ngày gì ở Việt Nam?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 126. Theo lịch âm hôm nay 7.5 là ngày 21 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Tân Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Huyền Vũ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để khởi sự việc lớn hay xuất hành. Trong khi đó theo dương lịch, hôm nay là ngày đánh dấu nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm đặc biệt ở Việt Nam được nhiều người quan tâm.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 3 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, ánh nắng gay gắt hơn và ngày dài hơn đêm.

Sở dĩ ở Việt Nam, ngày 7.5 được nhiều người quan tâm vì hôm nay đánh dấu kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2026) tạo tiếng vang "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhìn lại một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 72 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn tỏa sáng như một biểu tượng bất diệt của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Dưới góc độ lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng, chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của một chiến dịch, mà còn được xem biểu tượng kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại những bài học có giá trị bền vững cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Ngày 7.5 hôm nay cũng đánh dấu 71 năm ngày Truyền thống Hải quân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.2026). Sau ngày miền Bắc được giải phóng, trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển đảo, chấp hành Nghị quyết của Tổng Quân ủy Trung ương, ngày 7.5.1955, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh ra Nghị định số 284/NĐ-A thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày nay.

Sự kiện này đã trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng, mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển của Quân chủng Hải quân, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn - làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc.