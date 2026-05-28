Lịch âm hôm nay: Ngày 28.5 là ngày gì mà nhiều người Việt mong gặp may mắn?

Cao An Biên
28/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay 28.5 là ngày gì mà nhiều người quan tâm, mong may mắn gõ cửa?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 147. Theo lịch âm hôm nay 28.5 là ngày 12 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay, 28.5 là ngày gì?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Hảo Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 8 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày 28.5 là ngày gì?

Ngày 28.5 là một ngày bình thường trong năm nhưng lại gắn liền với nhiều sự kiện, ngày lễ quốc tế cũng như các dấu mốc quan trọng ở cả thế giới lẫn Việt Nam. Ở Việt Nam, ngày 28.5 là ngày truyền thống của Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, được ghi dấu từ năm 1964.

Vào ngày này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Cục Liên lạc Đối ngoại, tiền thân của Cục Đối ngoại ngày nay. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của ngành đối ngoại quốc phòng, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác quân sự, giữ gìn hòa bình và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Theo Timeanddate.com, hôm nay ngày Vệ sinh kinh nguyệt thế giới (Menstrual Hygiene Day), được khởi xướng bởi tổ chức WASH United - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Đức.

Vào năm 2013, họ phát động một chiến dịch truyền thông kéo dài 28 ngày nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của vệ sinh kinh nguyệt. Nhờ hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa mạnh mẽ, đến năm 2014, ngày 28.5 hằng năm chính thức được chọn làm ngày kỷ niệm toàn cầu.

Hôm nay là ngày Vệ sinh kinh nguyệt thế giới (Menstrual Hygiene Day), được khởi xướng bởi tổ chức WASH United - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Đức

Con số 28 tượng trưng cho chu kỳ kinh nguyệt trung bình của phụ nữ, trong khi số 5 đại diện cho số ngày hành kinh phổ biến. Ý nghĩa của ngày này không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền kiến thức vệ sinh mà còn nhằm xóa bỏ định kiến xã hội, sự kỳ thị và im lặng xung quanh chủ đề kinh nguyệt.

Ở phương Tây, hôm nay cũng là một ngày lễ vui vẻ, là ngày hamburger. Timeanddate.com cho biết mặc dù tên gọi của món hamburger bắt nguồn từ TP.Hamburg ở Đức, nhưng món hamburger như chúng ta biết và yêu thích ngày nay trên toàn thế giới, một miếng thịt kẹp giữa 2 lát bánh mì, lại là một phát minh của người Mỹ.

