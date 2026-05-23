Lịch âm hôm nay: Ngày 23.5 là ngày gì mà người Việt mong may mắn gõ cửa?

Cao An Biên
23/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay ngày 23.5 là ngày gì mà nhiều người Việt Nam quan tâm, chia sẻ? Theo quan niệm dân gian, đây có phải ngày đẹp?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 142. Theo lịch âm hôm nay 23.5 là ngày 7 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Ngày 23.5 hôm nay là ngày gì theo lịch âm?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đường Phong. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ". Đó là lý do nhiều người Việt chọn làm nhiều việc quan trọng trong ngày này, mong may mắn gõ cửa.

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 3 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày 23.5 là ngày gì?

Hôm nay 23.5 đánh dấu kỷ niệm qua 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha (23.5.1977 - 23.5.2020). Mối quan hệ 2 nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và quan trọng, đặc biệt từ khi xác lập quan hệ "Đối tác chiến lược hướng tới tương lai" vào tháng 12.2009.

Đến nay, 2 bên đã ký Hiệp định khung hợp tác và nhiều thỏa thuận hợp tác trong hầu hết các lĩnh vực. Về tổng thể, mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Hôm nay cũng là ngày Rùa thế giới (World Turtle Day), theo Timeanddate.com. Hằng năm, ngày 23.5 được dành riêng cho những người bạn của chúng ta, loài rùa và ba ba.

Ngày Rùa thế giới không chỉ là dịp để thể hiện tình yêu thương và sự ngưỡng mộ đối với loài rùa mà còn là dịp để đảm bảo chúng ta có thể bảo vệ chúng cũng như môi trường sống của chúng.

Trang nationaldaycalendar.com cho biết ngày Rùa thế giới được thành lập bởi Tổ chức cứu hộ rùa Mỹ (ATR), một tổ chức phi lợi nhuận cam kết bảo vệ tất cả các loài rùa và ba ba. Năm 2002, tổ chức này tuyên bố ngày Rùa thế giới diễn ra vào ngày 23.5 hằng năm.

Kể từ đó, ngày này đã trở thành cơ hội để mọi người cùng nhau tôn vinh loài rùa cũng như huy động các nỗ lực bảo vệ chúng và môi trường sống của chúng trên toàn cầu. Susan Tellem và Marshall Thompson là những người sáng lập Tổ chức cứu hộ rùa Mỹ (American Tortoise Rescue - ATR). Họ nổi tiếng là những người ủng hộ việc đối xử nhân đạo với tất cả các loài động vật, bao gồm cả bò sát.

Từ năm 1990, ATR đã cung cấp nơi ở cho hơn 4.000 con rùa cạn và rùa nước. Họ đã hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương trong việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên và chứng tỏ mình là nguồn thông tin hữu ích khi xử lý những con rùa bị bệnh, bị bỏ rơi và bị ngược đãi.

