Lịch âm hôm nay: Ngày cuối cùng tháng 3, có gì đặc biệt?

Cao An Biên
16/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3, còn gọi là tháng Nhâm Thìn. Ngoài ra, 16.5 còn là ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 135. Theo lịch âm hôm nay, 16.5 là ngày 30 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Như vậy, người Việt đang trải qua ngày cuối cùng của tháng 3 âm lịch.

Ngày 16.5 là ngày gì theo lịch âm?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi cho rằng "đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 12 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè.

Ngày 16.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, hôm nay không phải lễ ngày lễ lớn. Trong khi đó trên thế giới, ngày 16.5 là ngày Quốc tế ánh sáng (International Day of Light), theo trang Timeanddate.com.

Ngày Quốc tế ánh sáng được tổ chức hằng năm vào ngày 16.5 để tôn vinh những đóng góp của ánh sáng và các công nghệ dựa trên ánh sáng cho nhiều lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm nghệ thuật và văn hóa, giáo dục, y học, truyền thông, khoa học và phát triển bền vững.

Năm 1802, Humphrey Davy đã phát minh ra chiếc đèn điện đầu tiên trên thế giới. Ngày Quốc tế ánh sáng kỷ niệm ngày nhà vật lý và kỹ sư Theodore Maiman thực hiện thành công thao tác laser đầu tiên vào năm 1960.

Ngày này được Liên Hiệp Quốc công nhận và do chương trình Khoa học cơ bản Quốc tế (IBSP) của UNESCO quản lý. Ngày Quốc tế ánh sáng được kỷ niệm trên toàn thế giới thông qua các sự kiện và diễn đàn do những người trong và ngoài cộng đồng khoa học tổ chức.

Ngày 16.5 là ngày Quốc tế ánh sáng (International Day of Light)

Theo chuyên trang nationaltoday.com, từ thời cổ đại, con người đã sử dụng nhiều vật liệu khác nhau để tạo ra ánh sáng, từ đá rỗng, vỏ sò hoặc gỗ ngâm mỡ động vật cho đến nến và khí đốt.

Lịch sử hiện đại của ánh sáng bắt đầu với phát minh bóng đèn điện. Trái với suy nghĩ phổ biến, bóng đèn điện đã được phát minh từ rất lâu trước khi Thomas Edison đăng ký bằng sáng chế. Edison chỉ tạo điều kiện cho việc sản xuất bóng đèn điện trên quy mô thương mại.

Năm 1802, Humphrey Davy đã phát minh ra đèn hồ quang điện, tiền thân của bóng đèn sợi đốt, bằng cách nối các pin Volta với than điện cực. Tuy nhiên, đèn hồ quang điện không phải là nguồn chiếu sáng thực tế vì nó quá sáng cho mục đích sử dụng trong gia đình hoặc công việc và nó nhanh hỏng. Phát minh này đã dẫn đến sự ra đời của đèn an toàn hơn cho thợ mỏ vào năm 1815 và đèn đường ở một số thành phố châu Âu, bao gồm cả Paris, những năm 1800.

