Nguồn gốc ngày Quốc tế gia đình 15.5 từ đâu? Lịch âm hôm nay có đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, ngày Quốc tế gia đình, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 134. Theo lịch âm hôm nay 15.5 là ngày 29 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Như vậy, người Việt đang trải qua những ngày cuối cùng của tháng 3 âm lịch.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Huyền Vũ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi cho rằng "xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 11 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè.

Tại Việt Nam, hôm nay được nhiều người quan tâm, chia sẻ vì đánh dấu kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026). Ngày 26.3.1931 tại Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập tổ chức Đoàn thanh niên và giao cho Đoàn phụ trách thiếu nhi.

Sau đó vào ngày 15.5.1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, H.Hà Quảng (Cao Bằng), Đội Nhi đồng cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh) đầu tiên ra đời và được coi là thành viên của Mặt trận Việt Minh.

Đội đã hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung: "Dự bị giúp đánh Tây, đánh Nhật để làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập". Ngày đầu tiên Đội thành lập có 5 đội viên đầu tiên là Nông Văn Dền mang bí danh là Kim Đồng, Nông Văn Thàn là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh là Thanh Minh, Lý Thị Nì là Thanh Thủy và Lý Thị Xậu là Thủy Tiên. Kim Đồng được bầu làm đội trưởng. Từ ngày ấy đến nay, theo sự nghiệp cách mạng của Đảng và do Đoàn phụ trách từng thời kỳ, Đội đã đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng.

Trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế gia đình, theo Timeanddate.com. Ngày Quốc tế gia đình được tổ chức hằng năm vào ngày 15.5, nhằm tôn vinh tầm quan trọng của gia đình và những nỗ lực đã được khởi xướng trong năm Quốc tế về gia đình.

Năm 1994 được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là năm quốc tế về gia đình. Điều này nhằm đáp ứng những thay đổi trong cấu trúc kinh tế và xã hội, vốn đã và đang ảnh hưởng đến cấu trúc và sự ổn định của các đơn vị gia đình ở nhiều khu vực trên thế giới.

Ngày Quốc tế gia đình 15.5, là dịp để nhìn lại những nỗ lực đã được khởi xướng từ năm 1994 và để tôn vinh tầm quan trọng của gia đình, con người, xã hội và các nền văn hóa trên toàn thế giới. Ngày này đã được tổ chức hằng năm kể từ năm 1995.