Lịch âm hôm nay 12.5: Nhiều người chọn khởi sự vì quan niệm ngày đẹp

Cao An Biên
12/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay 12.5 là ngày Bạch Hổ Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành và khởi sự công việc.

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 131. Theo lịch âm hôm nay 12.5 là ngày 26 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay: Ngày 12.5 là ngày gì mà nhiều người mong may mắn tài lộc? - Ảnh 1.

Ngày 12.5 hôm nay theo lịch âm có gì đặc biệt?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi "xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả". Đó là lý do nhiều người mong gặp may mắn tài lộc khi khởi sự hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 8 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức hơn khi vào hè.

Ngày 12.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, hôm nay không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày hôm nay được nhiều người quan tâm vì kỷ niệm 61 năm ngày Điều dưỡng thế giới (12.5.1965 - 12.5.2026), theo Timeanddate.com.

Ngày này được tổ chức vào ngày 12.5 hằng năm, là ngày sinh của Florence Nightingale - người khai sinh ngành điều dưỡng. Florence Nightingale đã giúp nâng cao vị thế của nghề này bằng cách tạo ra chương trình đào tạo điều dưỡng chính thức đầu tiên vào năm 1860 và tích hợp các ý tưởng hiện đại về y học và chăm sóc vào công việc  ngày của các điều dưỡng viên.

Điều dưỡng viên là những người luôn song hành với bác sĩ trên con đường chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, với nụ cười hiền hậu và sự tận tâm yêu thương, chăm sóc người bệnh như chính người thân của mình.

Lịch âm hôm nay: Ngày 12.5 là ngày gì mà nhiều người mong may mắn tài lộc? - Ảnh 2.

Hôm nay là ngày Điều dưỡng thế giới

Ngày 12.5 hằng năm là dịp nhằm tưởng nhớ những cống hiến to lớn của bà Florence Nightingale đối với việc hình thành và phát triển của ngành điều dưỡng hiện đại cũng như ghi nhận, tôn vinh của xã hội về vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc con người, đặc biệt là chăm sóc người bệnh.

Hiện nay, rất nhiều nước trên thế giới tổ chức ngày Điều dưỡng thế giới 12.5 nhằm vinh danh và ghi nhận những đóng góp to lớn của nghề điều dưỡng đối với người bệnh, ngành y tế và xã hội.

