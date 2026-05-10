Lời chúc Ngày của mẹ 10.5 hay và ý nghĩa: Nhiều người rưng rưng khi đọc

Ngày của mẹ thường được kỷ niệm vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm 2026 rơi vào ngày 10.5 hôm nay. Đây là ngày tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới, cũng là dịp để tôn vinh tình mẫu tử, vai trò gắn kết của mẹ trong gia đình và ảnh hưởng của người mẹ trong xã hội.

Ngày của mẹ là dịp để những người con sẽ dành tặng cho mẹ của mình những món quà, lời chúc ngọt ngào, ý nghĩa

Ở Việt Nam, bên cạnh ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và lễ Vu lan báo hiếu, Ngày của mẹ 10.5 cũng là ngày được nhiều người quan tâm, hưởng ứng. Vào ngày này, những người con sẽ dành tặng cho mẹ của mình những món quà, lời chúc ngọt ngào, ý nghĩa để thể hiện tình yêu và sự kính trọng.

Trên mạng xã hội Việt Nam thời điểm này ngập tràn những lời chúc hay, ý nghĩa và xúc động gửi đến những người làm mẹ. Trong số đó, nhiều bài đăng nhận về "mưa tim", khiến dân mạng xúc động.

"Cầu mong cho những ai còn mẹ bên cạnh hãy…"

Nhân Ngày của mẹ, một tài khoản có gần 200.000 người theo dõi đã chia sẻ những dòng viết đầy xúc động: "Mẹ, có lẽ là tiếng gọi duy nhất mà mỗi khi cất lên, ta luôn thấy mình nhỏ lại và bình yên hơn. Dù thời gian có trôi đi, dù mỗi người đã có những hành trình của riêng mình, vẫn luôn có một nơi để quay về, nơi mẹ lặng lẽ lắng nghe, dịu dàng chở che và luôn yêu thương ta theo cách không cần điều kiện.

Chỉ cần biết rằng, mẹ vẫn luôn ở đó, âm thầm dõi theo và chở che là đủ để ta vững vàng bước tiếp. Nhân Ngày của mẹ, xin gửi lời tri ân và chúc những người mẹ luôn sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn".

Chị Thanh Thảo, nhân viên văn phòng đang sống và làm việc ở TP.HCM cũng có những trải lòng về Ngày của mẹ, cho rằng đây là một ngày đặc biệt để những người con được nói lời yêu thương và biết ơn đến người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời - mẹ.

"Dù mỗi ngày trôi qua tất cả chúng ta đều cảm nhận được tình yêu của mẹ, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng nói ra đủ nhiều lời cảm ơn, lời yêu thương đến mẹ. Con mong mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trẻ mãi với nụ cười thật tươi", cô con gái nhắn nhủ.

Một tài khoản đã có những chia sẻ đầy xúc động, khiến ai đọc cũng rưng rưng vào Ngày của mẹ 10.5: "Ngày của mẹ! Cầu mong cho những ai còn mẹ bên cạnh hãy về bên mẹ nói rằng bao lâu mẹ con chưa gặp lại nhau nhỉ! Mình xa nhau 18 năm rồi á! Mong mẹ con mình sẽ gặp lại nhau kiếp sau nha!".

Dành những lời chúc đặc biệt cho Ngày của mẹ, một tài khoản khác nhận về nhiều lượt yêu thích, chia sẻ: "Có một tình yêu không ồn ào nhưng bền bỉ nhất, không phô trương nhưng sâu sắc nhất, đó chính là tình mẹ. Mẹ là người trao cho con sự sống, nuôi con lớn bằng yêu thương, chở che con bằng đức hy sinh và luôn âm thầm dõi theo từng bước con đi trong suốt cuộc đời.

Nhân Ngày của mẹ 10.5.2026, với vai trò là một người mẹ, tôi càng thấu hiểu rằng, phía sau sự trưởng thành của mỗi người con luôn có bóng dáng của mẹ, người đã lặng lẽ vun bồi nhân cách, gìn giữ yêu thương và tiếp thêm nghị lực cho các con mỗi ngày. Kính chúc quý mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, mãi là suối nguồn yêu thương của gia đình, là điểm tựa dịu dàng và vững chắc trong trái tim các con".