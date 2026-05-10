Hôm nay là Ngày của mẹ 10.5: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày này thế nào?

Dương lịch hôm nay là Ngày của mẹ (Mother's Day), diễn ra vào chủ nhật thứ hai của tháng 5, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 129. Theo lịch âm hôm nay 10.5 là ngày 24 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn vì cho rằng không gặp may mắn.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 6 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức hơn, cần chú ý hơn về phương diện sức khỏe cũng như trong canh tác nông nghiệp.

Ngày của mẹ 10.5 hôm nay có ý nghĩa gì?

Hôm nay được nhiều người Việt cũng như trên khắp thế giới quan tâm khi là một ngày ý nghĩa - Ngày của mẹ, theo thông tin từ Timeanddate.com. Ngày của mẹ thường được kỷ niệm vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5.

Đây là ngày tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới, cũng là dịp để tôn vinh tình mẫu tử, vai trò gắn kết của mẹ trong gia đình và ảnh hưởng của người mẹ trong xã hội.

Mặc dù Ngày của mẹ ngày nay là một lễ hiện đại, nhưng ý tưởng tôn vinh những người phụ nữ đóng vai trò người mẹ lại có nguồn gốc lịch sử sâu xa. Ở Hy Lạp cổ đại, người ta tổ chức các lễ hội mùa xuân để tôn vinh Rhea, mẹ của các vị thần.

Tương tự, người La Mã cổ đại cũng có những lễ hội để tôn vinh nữ thần Cybele, mẹ của các vị thần. Mặc dù không liên quan trực tiếp đến ngày lễ ngày nay, những truyền thống cổ xưa này phản ánh sự tôn kính lâu đời về tình mẫu tử trong văn hóa của họ.

Tiền thân Ngày của mẹ ở Mỹ bắt đầu từ những năm 1850, khi Ann Reeves Jarvis tổ chức các câu lạc bộ lao động ngày của mẹ để cải thiện vệ sinh và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Sau đó, vào những năm 1870, Julia Ward Howe là một nhà hoạt động vì hòa bình đã thúc đẩy ngày Hòa bình của mẹ để đáp lại cuộc nội chiến. Đầu những năm 1900, sau khi mẹ qua đời, Ann Reeves Jarvis đã vận động để có một ngày chính thức nhằm tôn vinh tất cả các bà mẹ.

Buổi lễ chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 1908 và đến năm 1914, tổng thống Mỹ đương thời đã ký một tuyên bố chính thức công nhận ngày của mẹ là một ngày lễ quốc gia được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Hiện nay, Ngày của mẹ lan rộng và được hưởng ứng khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ở Việt Nam, bên cạnh ngày 8.3, ngày 20.10 hoặc lễ Vu lan báo hiếu, Ngày của mẹ cũng là ngày được nhiều người quan tâm. Vào ngày này, con cái cái sẽ dành tặng cho mẹ của mình những món quà, lời chúc ngọt ngào, ý nghĩa để thể hiện tình yêu và sự kính trọng.

Tại Việt Nam, ngày 10.5 còn là ngày ý nghĩa, đánh dấu kỷ niệm 31 năm ngày thành lập hội Người cao tuổi Việt Nam (10.5.1995 - 10.5.2026) với nhiều hoạt động hướng tới người cao tuổi.