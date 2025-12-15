Khi mẹ và con trai cùng là 'cây hài online'

Chính anh Nguyễn Việt Đức (25 tuổi), hiện đang sống ở xã Như Quỳnh (Hưng Yên), cũng không ngờ clip đầu tiên quay cùng mẹ khi chia sẻ lên mạng xã hội lại thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Kể chuyện cuộc sống hằng ngày

Anh Đức thường đăng tải lên trang cá nhân những khoảnh khắc hài hước cùng mẹ là bà Đỗ Thị Mai Hoa (43 tuổi). Trong các clip, cậu con trai thường bày trò trêu mẹ, tạo nên những tình huống hóm hỉnh "dở khóc dở cười". Đáng chú ý, có những clip nhận về hơn 13 triệu lượt xem.

Những khoảnh khắc dễ thương của anh Đức và mẹ được nhiều cư dân mạng “thả tim” ẢNH: NVCC

Sự gắn kết, thân thiết cũng như những tương tác tự nhiên, dễ thương của hai mẹ con nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi xem clip của anh Đức và mẹ, gọi hai mẹ con là "cây hài online". Cũng có người chia sẻ kỷ niệm với phụ huynh của mình ở phần bình luận.

Chuyện bắt đầu vào cuối năm 2022, khi clip cậu con trai tìm cách trêu mẹ trong lúc hái rau được nhiều người chia sẻ. "Mình không nghĩ những chuyện vui đùa, trêu nhau của hai mẹ con mình lại mang đến tiếng cười cho người xem. Từ đó, clip hai mẹ con song hành xuất hiện nhiều hơn. Đa phần là những clip diễn xuất vui vẻ, mang tính giải trí dựa trên những tình huống trong cuộc sống hằng ngày của gia đình, vừa để lưu giữ kỷ niệm cho hai mẹ con, vừa lan tỏa năng lượng tích cực", anh Đức cho biết.

Ban đầu, bà Mai Hoa khá ngại ngùng, tự ti trước ống kính. Tuy nhiên, với sự thuyết phục của con trai cũng như sự ủng hộ từ khán giả, người mẹ trở nên thoải mái, tự nhiên hơn trong các "tiểu phẩm hài".

"Tôi làm nghề bán rau, hoa quả ngoài chợ. Từ khi con đăng clip lên mạng, nhiều người đi chợ nhận ra, ghé hỏi thăm, cũng có nhiều người ủng hộ hàng rau của tôi. Được mọi người yêu quý, mẹ con tôi rất vui và hạnh phúc", bà bày tỏ.

Sở thích "trêu" mẹ

Anh Đức chia sẻ từ ngày quay clip và lên sóng, hai mẹ con càng trở nên thân thiết, thấu hiểu lẫn nhau cũng như dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Không phải lượt xem hay lượt thả tim sau mỗi lần đăng tải clip, cái được lớn nhất của chàng trai chính là nụ cười và niềm vui của mẹ.

Với cậu con trai, mẹ là cả thế giới ẢNH: NVCC

Là con trai lớn, anh Đức nói vui rằng thế giới của mình chỉ xoay quanh mẹ và gia đình. Chàng trai mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ để tiếp tục có thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên các con.

Nhận xét về con trai, bà Mai Hoa cho biết Đức dễ thương, hiếu thảo và hay… "trêu" mẹ. Điều đó mang đến nụ cười cho bà mỗi ngày. Với người mẹ, hai con trai chính là tình yêu, là niềm tự hào lớn nhất. Người mẹ mong con sẽ sớm đạt được ước mơ của mình.

Anh Đức hiện đang làm công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Anh cho biết thời gian tới vẫn nỗ lực theo đuổi mục tiêu cá nhân cũng như dành nhiều thời gian chăm sóc đấng sinh thành như anh từng thổ lộ trong các clip đăng tải: "Hãy yêu thương bố mẹ vô điều kiện khi bố mẹ đang ở bên cạnh mình, đừng làm điều gì khiến bố mẹ buồn. Mẹ con mình chỉ mong khi xem clip, mọi người được cười, được vui và dành nhiều thời gian yêu thương gia đình của mình hơn".