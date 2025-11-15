Mẹ bỉm 'biến hình' đầy ấn tượng sau khi sinh con

V Ẻ ĐẸP KHI ĐƯỢC LÀM MẸ

Trong các clip đăng tải trên trang cá nhân có tên "Hải Anh - Mẹ Bún Cá", mẹ bỉm không ngại chia sẻ với mọi người ngoại hình của bản thân sau khi sinh con với phần da bụng chùng nhão, những vết rạn chi chít…

Khoảnh khắc “biến hình” của chị Hải Anh nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, với thần thái tự tin, kỹ năng make-up cũng như cách lựa chọn trang phục phù hợp, chỉ trong một thoáng thay đổi, chị Hải Anh đã "biến hình" xinh đẹp khiến nhiều người bất ngờ. Các clip của chị được cư dân mạng truyền tay nhau, nhất là chị em phụ nữ, thậm chí có clip gần 20 triệu lượt tương tác.

Cư dân mạng thích thú, dành những lời khen có cánh cho màn biến hóa đầy tự tin của mẹ bỉm. Nhiều người cũng để lại bình luận ngưỡng mộ sự hy sinh của những người mẹ sau khi sinh con.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Hải Anh không giấu được niềm vui khi các clip của chị nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người và trở thành nguồn cảm hứng cho những ai đang chật vật với khó khăn khi làm mẹ. Cũng giống như nhiều người mẹ trẻ khác, ban đầu chị cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình sau khi sinh con, nhất là những vết rạn ở vùng bụng. Tuy nhiên, anh Nguyễn Hữu Tuấn (chồng chị Hải Anh) đã động viên vợ rằng những vết rạn, phần da chùng nhão ở bụng… không xấu mà ngược lại còn là vẻ đẹp của thiên chức làm mẹ. Những chia sẻ của chồng dần giúp chị lấy lại sự tự tin.

Từ đây, chị mạnh dạn chia sẻ các clip thay đổi ngoại hình sau sinh theo hướng tích cực, phần vì muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm trong hành trình làm mẹ, phần vì muốn truyền sự tự tin đến với nhiều mẹ bỉm khác, "bình thường hóa" những dấu vết thời gian của người phụ nữ sau hành trình dài mang nặng đẻ đau.

"Khi chia sẻ những clip, nhận được tình yêu thương từ mọi người, mình cảm thấy tự tin hơn. Bản thân mình cũng nỗ lực từng ngày để lấy lại vóc dáng, ngoại hình ban đầu", mẹ bỉm chia sẻ.

N GƯỜI CHỒNG TÂM LÝ

Anh Hữu Tuấn cho biết vợ chồng anh có hai con. Bé gái đầu lòng hiện 5 tuổi và bé trai thứ hai 6 tháng tuổi, lần lượt được anh chị đặt tên ở nhà là Bún và Cá.

Gia đình nhỏ của chị Hải Anh ẢNH: NVCC

"Lần sinh thứ hai này của vợ có phần khó khăn hơn, nên mình rất thương vợ. Với mình, những vết thương của vợ rất đẹp nên không có gì phải tự ti, e ngại. Mình tự hào và hãnh diện về vợ, về các con, về gia đình của mình", người chồng bày tỏ.

Chị Hải Anh nhận xét anh Hữu Tuấn là một người chồng tâm lý, thương vợ, luôn giúp đỡ vợ trong mọi việc, đặc biệt trong những ngày chị mang thai và sinh con. Chị kể, anh rất giỏi việc nhà, chăm sóc con và thậm chí còn… chăm con giỏi hơn cả chị.

Nhớ lại lần sinh con đầu lòng, chị cho biết phải mất gần 3 - 4 năm mới có thể lấy lại vóc dáng như ban đầu. Thời điểm này, bên cạnh việc chăm sóc con, chị cũng dành thời gian để cải thiện vóc dáng và theo đuổi lối sống tích cực.

Lấy nhau hơn 5 năm nay, anh chị cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống gia đình hiện tại. Anh chị cho biết những nỗ lực mỗi ngày của cả hai là để xây dựng tổ ấm nhỏ, chăm sóc và nuôi dưỡng hai con - niềm tự hào lớn nhất của gia đình nhỏ.