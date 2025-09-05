Ấm lòng 'Shop 50 đồng': Nơi mẹ bỉm hỗ trợ lẫn nhau

Sáng lập năm 2023, từ một cửa hàng đặc biệt dành cho các mẹ bỉm, “Shop 50 đồng” đã phát triển thành cộng đồng hơn 31 nghìn thành viên. Không chỉ trao đi những món đồ với giá tượng trưng, đây còn nơi mà các mẹ bỉm vừa có thêm thu nhập, vừa kết nối và cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Đứng sau mô hình lan tỏa này là chị Trần Thị Nga, hay còn có cái tên gọi thân mật là Thảo Nâu - người đã biến một ý tưởng nhỏ thành cộng đồng gắn kết hàng chục nghìn mẹ bỉm.

Tại cộng đồng Shop 50 đồng các thành viên còn đi thu gom đồ miễn phí, livestream bán hàng và tái chế đồ cũ với mục đích bảo vệ môi trường. ẢNH: THU GIANG

Tại cộng đồng "Shop 50 đồng", các mẹ bỉm có thể mang đến những món đồ không còn dùng đến, đem về những món đồ mà mình cần. Ngoài ra, các thành viên còn đi thu gom đồ miễn phí, livestream bán hàng và tái chế đồ cũ với mục đích bảo vệ môi trường.

Số tiền 50 đồng mà các mẹ bỉm chi trả được xem là chi phí giúp duy trì các hoạt động này lâu dài hơn. Từ một nhóm nhỏ, hiện tại "Shop 50 đồng" đã có khoảng 500 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc, hầu hết các tỉnh đều có chi nhánh của shop, đông đảo nhất là ở TP. HCM và Hà Nội.

Cộng đồng Shop 50 đồng còn là nơi kết nối những mẹ bỉm lại để cùng thực hiện những hoạt động thiện nguyện thiết thực. ẢNH: THU GIANG

Từ một ý tưởng nhỏ, "Shop 50 đồng" đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng chục nghìn mẹ bỉm. Ở đây, họ tìm thấy sự đồng cảm, sự sẻ chia và cả động lực để bước qua những khó khăn sau sinh. Với chị Thảo Nâu, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là nhìn thấy các mẹ dần tìm lại nụ cười, niềm tin và cả ước mơ cho riêng mình.

‘Shop 50 đồng’ đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng chục nghìn mẹ bỉm ẢNH: THU GIANG

Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí, “Shop 50 đồng” còn mang đến sự sẻ chia, niềm tin và động lực để mỗi người mẹ viết tiếp câu chuyện đời mình. Và biết đâu, từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, sẽ có thêm thật nhiều hành trình yêu thương được khơi nguồn.