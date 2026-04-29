Nổ đồng hồ bình ô xy y tế ở TP.HCM, nữ điều dưỡng bị thương

Nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết vừa xảy ra một vụ nổ đồng hồ bình ô xy y tế di động ở một bệnh viện tại TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc nữ điều dưỡng kiểm tra bình ô xy y tế di động trước khi cho bệnh nhân thở ô xy để chuyển khoa thì xảy ra nổ đồng hồ (áp kế). Vụ nổ khiến nữ điều dưỡng bị bỏng 10% diện tích cơ thể. Sở Y tế TP.HCM cũng đã vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh.

Đảm bảo an toàn hệ thống ô xy y tế

Ngày 29.4, Sở Y tế TP.HCM có công văn gửi tất cả cơ sở y tế trên địa bàn về việc tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa và kiểm định hệ thống ô xy y tế.

Theo Sở Y tế, hệ thống khí ô xy y tế giữ vai trò quan trọng trong cấp cứu và điều trị người bệnh, đồng thời là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn trong sử dụng hệ thống này là trách nhiệm của lãnh đạo và toàn thể nhân viên tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai "Hướng dẫn thiết lập hệ thống ô xy y tế cho cơ sở khám chữa bệnh" của Bộ Y tế. Phân công bộ phận, nhân sự chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm định hệ thống nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình vận hành.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa và kiểm định hệ thống ô xy y tế ẢNH: DUY TÍNH

Đồng thời, các đơn vị phải kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống ô xy y tế trên xe cấp cứu (nếu có) để bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình vận chuyển.

Việc kiểm định định kỳ hệ thống khí ô xy y tế phải tuân thủ quy định pháp luật, kết quả kiểm định là một phần hồ sơ nghiệm thu và vận hành hệ thống.

Sở Y tế cũng yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó sự cố liên quan đến hệ thống ô xy y tế, phổ biến và tập huấn định kỳ cho nhân viên để kịp thời phát hiện, xử lý tình huống khẩn cấp.

Khi xảy ra sự cố, các đơn vị phải báo cáo nhanh về Sở Y tế để được hỗ trợ, đồng thời gửi báo cáo chi tiết về nguyên nhân, biện pháp khắc phục và đề xuất cải tiến nhằm ngăn ngừa tái diễn.

Tăng cường cấp cứu dịp nghỉ lễ

Sở Y tế TP.HCM cũng vừa ban hành công văn yêu cầu triển khai bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Theo đó, các cơ sở y tế phải tổ chức trực đầy đủ 4 cấp gồm lãnh đạo, chuyên môn, hành chính - hậu cần và bảo vệ - tự vệ. Bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời cho tất cả người bệnh, tuyệt đối không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn phải sơ cấp cứu ban đầu, giải thích rõ trước khi chuyển tuyến phù hợp.

Các đơn vị chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị, ô xy y tế và giường bệnh để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ lễ.

Sở Y tế yêu cầu phối hợp Trung tâm cấp cứu 115 trong tiếp nhận, điều phối và vận chuyển cấp cứu, đặc biệt với các trường hợp tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp.

Các cơ sở y tế tăng cường công tác cấp cứu dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 ẢNH: DUY TÍNH

Đồng thời, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; truyền thông phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước, giẫm đạp và tai nạn thương tích tại các khu du lịch, lễ hội, nơi tập trung đông người.

Các đơn vị phải duy trì trực đường dây nóng 24/24 giờ; báo cáo nhanh về Sở Y tế khi có tình huống đặc biệt để kịp thời chỉ đạo xử lý. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, theo dõi sát tình hình, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch, không để lây lan trong cộng đồng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM theo dõi sát tình hình dịch, xây dựng phương án ứng phó và báo cáo nhanh khi có diễn biến bất thường. Trung tâm y tế khu vực và trạm y tế phường, xã phối hợp đảm bảo phòng chống dịch và sẵn sàng điều động nhân sự khi cần thiết.