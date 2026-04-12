Báo cáo mới nhất vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết ở TP.HCM

Sáng 12.4, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP.HCM báo cáo về vụ cháy nhà trọ trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp), khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương, bỏng.

Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, lúc 3 giờ 51 phút cùng ngày, tổng đài cấp cứu 115 tiếp nhận cuộc gọi của công an báo cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp. Ngay lập tức Trung tâm cấp cứu 115 huy động 4 xe cứu thương của 4 bệnh viện gần hiện trường đến hỗ trợ và chuyển viện các bệnh nhân.

Lúc này Bệnh viện Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân. Trong đó có 2 người đã tử vong (1 nam và 1 nữ).

5 bệnh nhân bị ngạt khí, bỏng và bị thương gồm: L.V.Ch (nam, 29 tuổi), N.D.L (nam, 25 tuổi), N.M.Y (nữ, 25 tuổi), Đ.G.H (nam, 21 tuổi) và N.K.N.D.A (nam, 1 tuổi).

Trong số này, có 4 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 và bé 1 tuổi được chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1.

Hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng 12.4 ẢNH: C.T.V

3 người trong vụ cháy nhà trọ đang thở máy

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân L.V.Ch nhập viện lúc 5 giờ 8 phút trong tình trạng tỉnh, đáp ứng y lệnh nhưng khó thở, co kéo cơ hô hấp, có nhiều vết bỏng trầy xước ở gối, cẳng chân, bàn tay hai bên, vùng mi mắt trái, cằm và môi trên. Bệnh nhân được truyền dịch, giảm đau, đặt nội khí quản, thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, ngạt khói nặng, nguy cơ bỏng đường thở cao, bỏng da độ II - III diện tích 25%.

Bệnh nhân N.D.L nhập viện lúc 5 giờ 21 phút, tỉnh, khó thở, co kéo cơ hô hấp, có nhiều vết thương ở tay và chân. Bệnh nhân được truyền dịch, băng ép cầm máu, đặt nội khí quản, thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, ngạt khói nặng, nguy cơ bỏng đường thở cao, đa chấn thương chi.

Vụ cháy nhà trọ 2 người tử vong: Tình trạng các nạn nhân khác ra sao?

Bệnh nhân N.M.Y nhập viện lúc 5 giờ 23 phút, tỉnh nhưng hoảng loạn, khó thở, có các vết xây xát rải rác ở tay và chân. Bệnh nhân được truyền dịch, băng ép, đặt nội khí quản, thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, ngạt khói nặng, nguy cơ bỏng đường thở cao.

4 bệnh nhân là người lớn trong vụ cháy nhà trọ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115 ẢNH: T.D

Bệnh nhân Đ.G.H nhập viện lúc 5 giờ 38 phút, tỉnh, khó thở giảm dần, có vết thương bàn tay phải dài khoảng 7 cm đã được băng ép. Bệnh nhân được truyền dịch, khâu vết thương và thở ô xy mask. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, ngạt khí mức độ nhẹ - trung bình, nguy cơ bỏng đường thở thấp, vết thương bàn tay phải.

Hiện 3 bệnh nhân gồm N.D.L, N.M.Y và Đ.G.H được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực; riêng bệnh nhân L.V.Ch được chuyển Khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Còn bệnh nhi N.K.N.D.A được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 6 giờ sáng 12.4 và được chẩn đoán viêm phổi, ngạt khói giờ thứ 2 - 3, chưa loại trừ ngộ độc khí CO. Bệnh nhi thở ô xy qua mũi, kháng sinh, dịch truyền. Ba mẹ của bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Cũng trong sáng 12.4, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Trước đó, Sở Y tế cũng đã triển khai phác đồ điều trị ngạt khói cho các bệnh viện.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đang chăm sóc cho một bệnh nhân trong vụ cháy nhà trọ ẢNH: T.D

Bệnh nhân kể gì?

Theo lời kể, khoảng 3 giờ ngày 12.4, anh L.V.Ch đang trong phòng thì nghe tiếng hô cháy. Anh chạy ra ngoài nhưng khói dày đặc khiến mất tầm nhìn và bị kẹt. Khoảng 30 phút sau anh được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Còn anh N.D.L nghe tiếng hô cháy, sau đó đập cửa kính nhảy ra ngoài (không rõ độ cao). Chị N.M.Y cũng cho biết nghe tiếng hô cháy, thấy khói nhiều nên mắc kẹt trong phòng và được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Riêng anh Đ.G.H phát hiện khói và mùi khét nên nhanh chóng thoát khỏi phòng, chạy xuống cầu thang, đập cửa kính khung sắt để thoát ra ngoài. Anh cũng là người đầu tiên ra khỏi hiện trường vụ cháy.