TP.HCM: Giao cơ sở mới để Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị toàn diện đột quỵ

Ngày 28.4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã giao cơ sở vật chất Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng đã giải thể (trước đây là Bệnh viện Quận 10) cho Bệnh viện Nhân dân 115 để mở rộng, phát triển mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ.

Bệnh viện Nhân dân 115 quá tải người bệnh đột quỵ

Theo Sở Y tế, Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của TP.HCM, có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ.

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 4.000 bệnh nhân ngoại trú, 2.000 nội trú, 300 - 400 bệnh nhân cấp cứu.

Đây cũng là một trong những trung tâm đột quỵ lớn của cả nước, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn người bệnh mỗi năm và luôn quá tải người bệnh. Mỗi năm tiếp nhận gần 18.000 ca đột quỵ, trung bình khoảng 50 ca đột quỵ cấp mỗi ngày. Vì vậy, nhu cầu phục hồi chức năng sau xuất viện là rất lớn.

Thời gian qua, bệnh viện đã chủ động mở rộng hoạt động phục hồi chức năng tại chỗ, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A. Tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế.

"Việc tiếp nhận Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng sẽ tạo điều kiện để Bệnh viện Nhân dân 115 mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi", lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

Đặc biệt, cơ sở này nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180 mét, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở.

Hiện công trình sửa chữa, nâng cấp đang được khẩn trương triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2.9.2026.

Hai giai đoạn khai thác cơ sở mới

Theo đề xuất của Bệnh viện Nhân dân 115, cơ sở mới sẽ được khai thác theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2026 - 2030), trong thời gian bệnh viện xây dựng khu điều trị chuyên sâu 500 giường, cơ sở Hòa Hưng sẽ bố trí điều trị nội trú cho khoảng 200 người bệnh thuộc các chuyên khoa nội thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp. Đồng thời triển khai hệ thống cận lâm sàng chuyên khoa như MRI, điện cơ, điện não, X-quang, siêu âm…

Song song đó, nơi đây sẽ tổ chức khu tái khám ngoại trú với công suất khoảng 150 - 200 lượt/ngày. Đây là nhóm người bệnh phần lớn là người cao tuổi, đi lại khó khăn, nên việc được khám chữa bệnh tại cơ sở mới, thuận tiện và gần trung tâm là rất cần thiết.

Giai đoạn 2 (từ năm 2031 trở đi), cơ sở Hòa Hưng sẽ phát triển thành trung tâm khám, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ, có khả năng tiếp nhận 400 - 500 lượt khám mỗi ngày.

"Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng không chỉ giải quyết bài toán mặt bằng trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược giúp TP.HCM hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ: cấp cứu nhanh - điều trị chuyên sâu - phục hồi chức năng sớm - chăm sóc liên tục - tái hòa nhập cộng đồng", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhận định.

Trước đó, lãnh đạo TP.HCM cũng đã giao Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc đã giải thể (hay còn gọi là Trung tâm y tế quận 3 cũ) cho Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM. Và cơ sở mới này của Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM bắt đầu hoạt động từ 28.4.