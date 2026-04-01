TP.HCM: Đột quỵ sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, cấy mỡ

Ngày 1.4, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp biến chứng đột quỵ cùng nhiều tổn thương khác sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, cấy mỡ.

Biến chứng đột quỵ do thuyên tắc mỡ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bệnh sử ghi nhận, năm 2024, bệnh nhân V.T.A.Đ (31 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng và cấy mỡ tự thân vào 2 bên thái dương tại một phòng khám thẩm mỹ.

Khoảng 60 phút sau thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, tiếp xúc chậm, không nói được và yếu nửa người phải.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 với chẩn đoán: đột quỵ nhồi máu não cấp tính bán cầu trái giờ thứ 3 do thuyên tắc mỡ, biến chứng sau thủ thuật bơm mỡ tự thân vùng thái dương.

Theo bác sĩ Thân Văn Hùng, Phó chủ nhiệm khoa Bỏng - Tạo hình, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân 175 thì biến chứng thuyên tắc mỡ sau cấy mỡ tự thân là trường hợp cực kỳ hiếm, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/1.000 ca, nhưng khi xảy ra thì hậu quả rất nặng.

Bệnh nhân đột quỵ sau phẫu thuật thẩm mỹ đã được cứu sống, nhưng sau đó xuất hiện tình trạng khuyết sọ diện rộng kèm sẹo giãn, mất tóc ẢNH: BV

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng phù não tăng nặng. Hình ảnh CT-Saccer sọ não cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu diện rộng bán cầu trái gây đẩy lệch đường giữa. Bệnh nhân được chỉ định mổ mở sọ giải áp cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận động mạch thái dương nông nhánh trán - đỉnh tắc nghẽn, màu xanh đen, không còn mạch đập. Kết quả giải phẫu bệnh xác định lòng động mạch chứa đầy tế bào mỡ, phù hợp với chẩn đoán thuyên tắc mỡ.

Sau phẫu thuật giải áp, bệnh nhân dần cải thiện tri giác, tổn thương nhu mô não giảm dần trên hình ảnh học.

Khi xuất viện, bệnh nhân vẫn còn yếu nửa người phải, khó khăn trong vận động, phát âm và nhận thức. Đặc biệt, vùng thái dương - đỉnh trái xuất hiện khuyết sọ diện rộng kèm sẹo giãn, mất tóc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh.

Sau nhiều đợt vật lý trị liệu phục hồi chức năng, tình trạng vận động cải thiện từng bước. Tuy nhiên, bài toán đặt ra cho các bác sĩ điều trị là vá khuyết sọ vùng thái dương, cắt bỏ sẹo giãn diện rộng, phục hồi tóc và thẩm mỹ vùng da đầu.

Ứng dụng kỹ thuật giãn da đầu

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã lựa chọn phương án đặt túi giãn da vùng da đầu có tóc, sau đó kết hợp vá sọ bằng lưới titan và chuyển vạt da giãn để che phủ toàn bộ vùng khuyết.

Đầu năm 2026, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, vạt da hồng ấm, tưới máu tốt, các nang tóc sống hoàn toàn và che phủ trọn vẹn vùng khuyết sẹo. Tình trạng tri giác của bệnh nhân tiếp tục cải thiện. Hiện bệnh nhân đã xuất viện, sinh hoạt ổn định và dần trở lại cuộc sống bình thường.

"Trường hợp trên không chỉ là một ca phẫu thuật tạo hình phức tạp, mà còn là sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp cứu thần kinh, ngoại thần kinh và phẫu thuật tạo hình trong xử trí biến chứng thẩm mỹ nghiêm trọng", bác sĩ Thân Văn Hùng chia sẻ.

Bệnh nhân được đặt túi giãn da vùng da đầu có tóc, sau đó kết hợp vá sọ bằng lưới titan và chuyển vạt da giãn để che phủ toàn bộ vùng khuyết. ẢNH: BV