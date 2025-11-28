Vì sao hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động?

Ngày 27.11, trên trang fanpage với 2,8 triệu lượt theo dõi, được cho là của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đã đưa ra thông báo gửi đến khách hàng với nội dung: tạm ngừng hoạt động.

Thông báo nêu: "Kính gửi quý khách hàng. Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28.11.2025. Đây là quyết định rất khó khăn và chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ quý khách vào thời điểm này. Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả quý khách hàng thân yêu và rất mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn này", trang fanpage thông tin.

Thông báo ngắn gọn không đưa ra bất cứ giải pháp nào giải quyết cho người mua mỹ phẩm hay làm đẹp tại hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Tuy nhiên, trên trang website mailisa.com thì không có thông báo như trên. Trang này vẫn chạy hình ảnh vợ chồng bà Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh, cùng quảng cáo các kỹ thuật, sản phẩm mỹ phẩm.

Thông báo tạm dừng hoạt động trên fanpage của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ẢNH CHỤP MÀNG HÌNH

Sở Y tế TP.HCM chưa nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động

Sáng 28.11, PV Báo Thanh Niên đã liên hệ với bác sĩ phụ trách chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu. Qua điện thoại, vị bác sĩ cho biết đã tạm ngưng, nhưng hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa có 3 lĩnh vực: mua bán mỹ phẩm, da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ. "Lĩnh vực da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ vẫn bình thường nhưng do ảnh hưởng của dư luận nên tạm ngưng để bàn giải pháp", vị này cho hay.

Còn đại diện Sở Y tế TP.HCM thì cho biết chưa nhận được thông báo ngừng hoạt động và thời gian tạm ngừng của chi nhánh này trên địa bàn quản lý.

Ghi nhận của PV thì những ngày qua thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh đã đóng cửa.

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến với các dịch vụ phun xăm thêu thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ và quảng cáo mua bán sản phẩm mỹ phẩm. Trong quá trình hoạt động, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa từng có nhiều vi phạm về quảng cáo, khám chữa bệnh không phép; nhân viên khám chữa bệnh không phép; sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái phép… và từng bị xử phạt tiền, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh.

Chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu đóng cửa (ảnh chụp ngày 27.11) ẢNH: DUY TÍNH

Quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm tại hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa

Ngày 13.11, cơ quan công an đồng loạt kiểm tra hàng loạt cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An... và biệt phủ của bà chủ Phan Thị Mai (chủ thẩm mỹ viện Mailisa) ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ, TP.HCM) gây chấn động dư luận.

Ngày 18.11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu các đơn vị liên quan, các sở y tế kiểm tra và lấy mẫu 162 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty MK Skincare sau khi có phản ánh về quảng cáo sai sự thật. Đồng thời kiểm nghiệm, xử lý vi phạm nếu có.

Ngày 21.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Mailisa: Từ quá khứ nghèo khó đến thương hiệu đình đám

Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội buôn lậu. Những người này gồm: Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc (chồng Phan Thị Mai); Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn và Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; và Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Bị can Phan Thị Mai (trái) và chồng Hoàng Kim Khánh ẢNH: BCA

Thời gian từ năm 2020 - 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Nhóm này sau đó câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước.

Hàng được bán với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, công an xác định số tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố. Đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Mới nhất, ngày 25.11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường.