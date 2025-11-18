Kết quả hậu kiểm mỹ phẩm do thẩm mỹ viện Mailisa buôn bán ra sao?

Ngày 17.11, nguồn tin riêng của PV Báo Thanh Niên cho biết, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra hậu mại đối với mỹ phẩm tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM). Số giấy phép kinh doanh của công ty: 0314633814, đăng ký lần đầu ngày 20.9.2017, thay đổi lần thứ nhất ngày 14.12.2017. Ông Hoàng Kim Khánh là người diện theo pháp luật. Đây được xem là công ty nhập khẩu mỹ phẩm để cung cấp, phân phối qua hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo đó, ngày 17.9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra thực tế tại công ty nói trên. Công ty này đứng tên chịu trách nhiệm đưa 34 loại mỹ phẩm nhập khẩu ra thị trường.

Sản phẩm mỹ phẩm do hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa quảng cáo, buôn bán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại thời điểm kiểm tra, công ty xuất trình 10 sản phẩm đang lưu thông, gồm: Doctor Magic - Ying Run Cream; Doctor Magic - Moisturizing Bare Face Cream; Doctor Magic - Royal Lady's Cream; Doctor Magic - Nourishing Cream; Doctor Magic - 72 - Hour Lock Water Repair Cream; Doctor Magic - Light Dark Cream; Doctor Magic - Nano BB Cream; Doctor Magic - Conditioning Skin Water; Doctor Magic - Refreshing Oil - Control Face Wash và cuối cùng là Doctor Magic - Amino Acid Cleanser.

10 sản phẩm trên đều có xuất xứ từ Guangzhou Zengqui Medical & Biological Technology Co,. LTD (Trung Quốc).

Theo đoàn kiểm tra, 10 sản phẩm mỹ phẩm này có nội dung đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên nhãn phụ không đúng với thông tin trên phiếu công bố mỹ phẩm.

Cụ thể, trên nhãn phụ ghi: Công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm Hongkong Maika Beauty Biotechnology Limited; nhà nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An). Đúng ra, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare mới là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường như trên phiếu công bố.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ thông tin một số sản phẩm. Cụ thể là thiếu nhãn sản phẩm, tờ hướng dẫn sử dụng, công bố về sản xuất, đánh giá an toàn mỹ phẩm, tài liệu thuyết trình tính năng, công dụng của mỹ phẩm.

Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty chỉ được phép đưa ra lưu thông trên thị trường với các mỹ phẩm đúng quy định; khắc phục các tồn tại nêu trên…

Mỹ phẩm sử dụng tại thẩm mỹ viện Mailisa do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare nhập từ Trung Quốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 26.9.2025, ông Hoàng Kim Khánh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare đã ký biên bản giải trình và cam kết khắc phục gửi Sở Y tế TP.HCM.

Theo giải trình, việc ghi sai tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là lỗi kỹ thuật in ấn. Nguyên nhân do nhân viên phụ trách in ấn đã lấy nhầm mẫu thiết kế tem phụ chưa được duyệt trước đó để đi in, dẫn đến sai sót. Công ty chưa có quy trình kiểm duyệt cuối cùng trước khi in tem phụ, gây ra thiếu sót.

Công ty cam kết in và dán lại cho đúng, đồng thời đã xuất trình bổ sung hồ sơ thông tin sản phẩm.

Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, tính đến chiều 17.11, cục này đã cấp 162 phiếu công bố mỹ phẩm cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare. Trong đó, có các sản phẩm được cấp phiếu công bố từ năm 2018 - 2019. Hiện 81/162 phiếu công bố còn hiệu lực.

Các sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare nhập khẩu được quảng cáo do thẩm mỹ viện Mailisa phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Vào đầu năm 2025, Cục Quản lý dược có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, các cơ sở sản xuất, công bố, nhập khẩu mỹ phẩm yêu cầu tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm.