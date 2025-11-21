Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa

Tuyến Phan
Tuyến Phan
21/11/2025 19:02 GMT+7

Bộ Công an cho biết đã bắt tạm giam bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, chồng Hoàng Kim Khánh và 6 người khác về tội buôn lậu.

Ngày 21.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội buôn lậu.

Những người này gồm: Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc (chồng Phan Thị Mai); Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; và Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Bắt vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa - Ảnh 1.

Bị can Phan Thị Mai (trái) và chồng Hoàng Kim Khánh

ẢNH: BCA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu xác định trong thời gian từ năm 2020 - 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Nhóm này sau đó câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước.

Hàng được bán với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, công an xác định số tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Thẩm mỹ viện Mailisa buôn lậu khởi tố Mailisa Bộ Công an
