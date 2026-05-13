Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 13.5 là ngày Giải phóng Hải Phòng, theo lịch âm có gì đặc biệt?

Cao An Biên
Cao An Biên
13/05/2026 05:00 GMT+7

Hôm nay là ngày Giải phóng Hải Phòng 13.5. Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay, 13.5 còn là ngày gì mà nhiều người Việt quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 132. Theo lịch âm hôm nay 13.5 là ngày 27 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay: Ngày 13.5 là ngày gì mà người Việt quan tâm? - Ảnh 1.

Lịch âm hôm nay 13.5 có gì đặc biệt?

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi "xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng nam và bắc rất thuận lợi". Đó là lý do nhiều người mong gặp may mắn tài lộc khi khởi sự hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 9 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức hơn khi vào hè.

Ngày 13.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 13.5 được nhiều người quan tâm vì đánh dấu kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2026). Ngày 13.5.1955, bộ đội ta tiến vào tiếp quản Hải Phòng.

Cả rừng cờ đỏ sao vàng chiến thắng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời Hải Phòng, báo hiệu một trang sử mới bắt đầu. Ngày 15.5.1955, những lính Pháp cuối cùng xuống tàu tại bến Nghiêng rút khỏi Hải Phòng. Hải Phòng được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.

Lịch âm hôm nay: Ngày 13.5 là ngày gì mà người Việt quan tâm? - Ảnh 2.

Hôm nay kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2026)

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trên thế giới, hôm nay là ngày Cocktail thế giới (World Cocktail Day), theo Timenaddate.com. Đây là ngày kỷ niệm quốc tế diễn ra hằng năm vào 13.5, nhằm tôn vinh lịch sử, nghệ thuật và văn hóa pha chế cocktail.

Sự kiện đánh dấu dịp công bố định nghĩa đầu tiên của từ "cocktail" trên báo chí Mỹ vào năm 1806 và hiện được giới pha chế cùng người yêu ẩm thực trên toàn cầu hưởng ứng.

Thức uống cocktail bắt nguồn từ Anh vào thế kỷ 19 và sau đó trở thành một phát minh của Mỹ khi Jerry Thomas, một người pha chế rượu gốc Connecticut, viết cuốn sách “Cẩm nang người pha chế” (The Bartender's Guide). Về cơ bản, “Cẩm nang người pha chế” là một cuốn "bách khoa toàn thư" về cách pha chế đồ uống và các công thức về một số sự kết hợp đồ uống và hương vị ngon nhất.

Ngày Quốc tế Hummus (International Hummus Day) là một ngày kỷ niệm ẩm thực quốc tế được tổ chức hằng năm vào ngày 13.5, nhằm tôn vinh món ăn Trung Đông nổi tiếng - hummus. Ngày này khuyến khích mọi người trên khắp thế giới cùng thưởng thức, chia sẻ và khám phá sự đa dạng của món ăn này.

Hummus là món ăn chủ yếu trong chế độ ăn uống của nhiều người sống ở Trung Đông, nơi đậu gà phát triển mạnh. Trên thực tế, từ "hummus" có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "đậu gà". Mặc dù có một số tranh luận về việc người Hy Lạp có phải là người phát minh ra hummus hay không, nhưng hầu hết đều tin rằng nó đã lan truyền giữa các thương nhân Hy Lạp và Trung Đông.

Tin liên quan

Hôm nay là Ngày của mẹ 10.5: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày này thế nào?

Hôm nay là Ngày của mẹ 10.5: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày này thế nào?

Ngày của mẹ 10.5 hôm nay được nhiều người Việt cũng như người dân trên khắp thế giới quan tâm, chia sẻ. Ngày này có ý nghĩa thế nào và nguồn gốc từ đâu?

Lời chúc Ngày của mẹ 10.5 hay và ý nghĩa: Nhiều người rưng rưng khi đọc

Lịch âm hôm nay: Mấy ngày nữa người Việt đón tháng 4 âm lịch Quý Tỵ?

Khám phá thêm chủ đề

lịch Âm giải phóng hải phòng 71 năm giải phóng hải phòng lịch vạn niên hôm nay là ngày gì ngày 13/5 là ngày gì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận