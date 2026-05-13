Hôm nay 13.5 là ngày Giải phóng Hải Phòng, theo lịch âm có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 132. Theo lịch âm hôm nay 13.5 là ngày 27 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi "xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng nam và bắc rất thuận lợi". Đó là lý do nhiều người mong gặp may mắn tài lộc khi khởi sự hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 9 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức hơn khi vào hè.

Ngày 13.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 13.5 được nhiều người quan tâm vì đánh dấu kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2026). Ngày 13.5.1955, bộ đội ta tiến vào tiếp quản Hải Phòng.

Cả rừng cờ đỏ sao vàng chiến thắng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời Hải Phòng, báo hiệu một trang sử mới bắt đầu. Ngày 15.5.1955, những lính Pháp cuối cùng xuống tàu tại bến Nghiêng rút khỏi Hải Phòng. Hải Phòng được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Cocktail thế giới (World Cocktail Day), theo Timenaddate.com. Đây là ngày kỷ niệm quốc tế diễn ra hằng năm vào 13.5, nhằm tôn vinh lịch sử, nghệ thuật và văn hóa pha chế cocktail.

Sự kiện đánh dấu dịp công bố định nghĩa đầu tiên của từ "cocktail" trên báo chí Mỹ vào năm 1806 và hiện được giới pha chế cùng người yêu ẩm thực trên toàn cầu hưởng ứng.

Thức uống cocktail bắt nguồn từ Anh vào thế kỷ 19 và sau đó trở thành một phát minh của Mỹ khi Jerry Thomas, một người pha chế rượu gốc Connecticut, viết cuốn sách “Cẩm nang người pha chế” (The Bartender's Guide). Về cơ bản, “Cẩm nang người pha chế” là một cuốn "bách khoa toàn thư" về cách pha chế đồ uống và các công thức về một số sự kết hợp đồ uống và hương vị ngon nhất.

Ngày Quốc tế Hummus (International Hummus Day) là một ngày kỷ niệm ẩm thực quốc tế được tổ chức hằng năm vào ngày 13.5, nhằm tôn vinh món ăn Trung Đông nổi tiếng - hummus. Ngày này khuyến khích mọi người trên khắp thế giới cùng thưởng thức, chia sẻ và khám phá sự đa dạng của món ăn này.

Hummus là món ăn chủ yếu trong chế độ ăn uống của nhiều người sống ở Trung Đông, nơi đậu gà phát triển mạnh. Trên thực tế, từ "hummus" có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "đậu gà". Mặc dù có một số tranh luận về việc người Hy Lạp có phải là người phát minh ra hummus hay không, nhưng hầu hết đều tin rằng nó đã lan truyền giữa các thương nhân Hy Lạp và Trung Đông.