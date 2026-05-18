Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay: Ngày 18.5 là ngày gì đặc biệt?

Cao An Biên
Cao An Biên
18/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay, 18.5 là ngày gì ở Việt Nam cũng như trên thế giới mà nhiều người quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 137. Theo lịch âm hôm nay 18.5 là ngày 2 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày thứ hai người Việt đón tháng 4 âm lịch.

Lịch âm hôm nay: Ngày 18.5 là ngày gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ngày 18.5 theo lịch âm hôm nay là ngày gì?

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Thổ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi cho rằng ngày này "ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 14 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè. Theo kinh nghiệm dân gian, giai đoạn này cũng xuất hiện một số cơn mưa bất chợt.

Ngày 18.5 là ngày gì?

Tại Việt Nam, hôm nay được nhiều người quan tâm vì 18.5.2026 là ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Ngày này nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cách đây 63 năm, ngày 18.5.1963, tại Đại hội Đại biểu hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng.

Ngày 18.6.2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18.5 hằng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sự kiện này đổi tên thành ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, theo luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2025. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Theo Timeanddate.com, trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế bảo tàng (International Museum Day). Ngày này được khởi xướng từ năm 1977 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các bảo tàng trong việc gìn giữ di sản văn hóa, lịch sử và thúc đẩy giao lưu giữa các dân tộc.

Tin liên quan

Nguồn gốc ngày Quốc tế gia đình 15.5 từ đâu? Lịch âm hôm nay có đặc biệt?

Nguồn gốc ngày Quốc tế gia đình 15.5 từ đâu? Lịch âm hôm nay có đặc biệt?

Hôm nay là ngày Quốc tế gia đình. Ngày này có nguồn gốc và ý nghĩa thế nào? Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay, 15.5 là ngày gì mà nhiều người Việt quan tâm?

Lịch âm hôm nay: Ngày cuối cùng tháng 3, có gì đặc biệt?

Lịch âm hôm nay: Người Việt chính thức đón tháng 4 có ngày đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

lịch Âm lịch âm hôm nay ngày khoa học và công nghê ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày 18/5 là ngày gì ngày 18/5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận