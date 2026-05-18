Lịch âm hôm nay: Ngày 18.5 là ngày gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 137. Theo lịch âm hôm nay 18.5 là ngày 2 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày thứ hai người Việt đón tháng 4 âm lịch.

Ngày 18.5 theo lịch âm hôm nay là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Thổ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi cho rằng ngày này "ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 14 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè. Theo kinh nghiệm dân gian, giai đoạn này cũng xuất hiện một số cơn mưa bất chợt.

Ngày 18.5 là ngày gì?

Tại Việt Nam, hôm nay được nhiều người quan tâm vì 18.5.2026 là ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Ngày này nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cách đây 63 năm, ngày 18.5.1963, tại Đại hội Đại biểu hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng.

Ngày 18.6.2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18.5 hằng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sự kiện này đổi tên thành ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, theo luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2025. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Theo Timeanddate.com, trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế bảo tàng (International Museum Day). Ngày này được khởi xướng từ năm 1977 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các bảo tàng trong việc gìn giữ di sản văn hóa, lịch sử và thúc đẩy giao lưu giữa các dân tộc.