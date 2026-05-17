Lịch âm hôm nay: Người Việt chính thức đón tháng 4 có ngày đặc biệt

Cao An Biên
17/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay, 17.5 là ngày đầu tiên người Việt đón tháng 4. Tháng này xuất hiện ngày đặc biệt được nhiều người Việt quan tâm, đó là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 136. Theo lịch âm hôm nay 17.5 là ngày 1 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Tân Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Như vậy, người Việt chính thức đón tháng 4 âm lịch hôm nay.

Tháng 4 âm lịch bắt đầu từ hôm nay 17.5, có gì đặc biệt?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đường Phong. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi cho rằng ngày này "rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 13 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè.

Tháng 4 âm lịch có gì đặc biệt?

Theo lịch âm, tháng 3 âm lịch có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 17.4, theo cách gọi can chi là ngày Tân Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tháng này kéo dài tới hết ngày 16.5, còn gọi là ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Như vậy, hôm nay người Việt chính thức đón tháng 4 âm lịch, còn gọi là tháng Quý Tỵ. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 17.5, còn gọi là ngày Tân Mão và kéo dài tới ngày 14.6, còn gọi là ngày Kỷ Mùi.

Trong tháng 4 âm lịch này có một sự kiện quan trọng trong Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 4 - đó chính là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Ngày này được rất nhiều người Việt Nam quan tâm, chia sẻ.

Trong khi đó trên thế giới, ngày 17.4 hôm nay là ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới (World Telecommunication and Information Society Day), theo Timeanddate.com.

Trong tháng 4 âm lịch này có một sự kiện quan trọng trong Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 4 - đó chính là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh

Ngày này được tổ chức vào ngày 17.4 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về những khả năng mà internet cũng như các công nghệ thông tin và truyền thông khác có thể mang lại cho xã hội và nền kinh tế, cũng như các cách thức để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.

Ngày 17.4 cũng là ngày Thế giới phòng chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia). Ngày này được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy bình đẳng, chống lại sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBTQ+.

Theo tổ chức WHO, hôm nay là ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp (World Hypertension Day). Đây là dịp để nâng cao nhận thức về bệnh tăng huyết áp, thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" và khuyến khích mọi người kiểm tra huyết áp định kỳ.

