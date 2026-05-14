Lịch âm hôm nay: Ngày 14.5 là ngày gì đặc biệt?

Cao An Biên
14/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay, 14.5 là ngày gì mà nhiều người Việt quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 133. Theo lịch âm hôm nay 14.5 là ngày 28 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Như vậy, người Việt đang trải qua những ngày cuối cùng của tháng 3 âm lịch.

Theo lịch âm hôm nay, ngày 14.5 là ngày gì?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Ngày Bạch Hổ Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn, cho rằng vào ngày này nên "hạn chế đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 10 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè.

Tại Việt Nam, hôm nay được nhiều người quan tâm, chia sẻ vì đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14.5.1951 - 14.5.2026).

Đây là dịp để mỗi người ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn của ngành công thương đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước suốt hành trình 75 năm qua.

Ngày 14.5.1951, Sắc lệnh số 21/SL của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Ngày 20.10.2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14.5 hằng năm là ngày Truyền thống ngành công thương Việt Nam.

Trong khi đó ở một số nước phương Tây, ngày 14.5 là một ngày lễ vui vẻ - ngày nhảy múa như gà, theo Timeanddate.com. Ngày lễ vui nhộn này kỷ niệm điệu nhảy ngớ ngẩn đi kèm với bài hát "Chicken Song" hoặc "Chicken Dance Song".

Bài hát này, đôi khi còn được biết đến với tên gọi "Birdie Song" được sáng tác vào những năm 1950 bởi nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Werner Thomas. Với phần nhạc đệm gồm nhiều đoạn, bài hát nhanh chóng trở nên phổ biến ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, nơi nó được trình diễn tại các bữa tiệc và đám cưới. Điệu nhảy này mô phỏng các chuyển động của một con gà, bao gồm việc vẫy tay và lắc lư thân mình.

