Lịch âm hôm nay 26.5: Ngày Thuần Dương có may mắn?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 145. Theo lịch âm hôm nay 26.5 là ngày 10 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Canh Tý, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm ngày 26.5 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thuần Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 6 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày 26.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 26.5 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay là một ngày thú vị, ngày Dracula thế giới, theo trang nationaltoday.com.

Ngày lễ quốc tế này kỷ niệm ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Dracula" của Bram Stoker, được phát hành vào ngày 26.5.1897.

Ngày Dracula thế giới được Hội Dracula Whitby thành lập vào năm 2012. Là một trong những tác phẩm văn học Gothic nổi tiếng nhất thế giới, "Dracula" được viết chủ yếu vào những năm 1890.

Trong một kỳ nghỉ ở thị trấn Whitby, Stoker đã tìm thấy cái tên Dracula trong thư viện công cộng và cho rằng đó là từ tiếng Romania có nghĩa là "quỷ". Khi viết tác phẩm này, Stoker chủ yếu lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian và lịch sử Transylvania.

Ở Mỹ cũng như một số nước phương Tây, ngày 26.5 là ngày Lindy Hop thế giới, theo Timeanddate.com. Còn được gọi là jitterbug, điệu nhảy Lindy Hop có nguồn gốc từ Harlem, TP.New York vào những năm 1920 và 1930.

Ngày này kỷ niệm Frankie Manning, người mà nhiều người xem là một trong những người sáng tạo ra điệu nhảy này. Lindy Hop là điệu nhảy đôi kết hợp nhiều thể loại khác nhau, bao gồm jazz, swing và tap, trong đó các bạn nhảy nắm tay hoặc ôm nhau theo nhạc jazz. Cũng giống như trong nhạc jazz, Lindy Hop có yếu tố ngẫu hứng trong suốt điệu nhảy.