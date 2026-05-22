Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch hôm hôm nay ngày Hảo Thương: Vì sao ngày 22.5 được nhiều người Việt quan tâm?

Cao An Biên
Cao An Biên
22/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay ngày 22.5 là ngày gì mà nhiều người Việt Nam quan tâm, chia sẻ? Theo quan niệm dân gian, đây có phải ngày đẹp?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 141. Theo lịch âm hôm nay 22.5 là ngày 6 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thân, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch hôm hôm nay ngày Hảo Thương: Vì sao ngày 22.5 được nhiều người Việt quan tâm? - Ảnh 1.

Theo lịch âm hôm nay, 22.5 là ngày Hảo Thương

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Hảo Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 2 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày 22.5 là ngày gì?

Ngày 22.5 hằng năm là ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam. Ngày 22.5.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê, là tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ngày nay.

Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 21.3.1990, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 89-HĐBT lấy ngày 22.5 hằng năm là ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam (22.5.1946 - 22.5.2026). Ngày 13.2.2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, theo đó xác định hằng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 - 22.5 là "Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai".

Lịch hôm hôm nay ngày Hảo Thương: Vì sao ngày 22.5 được nhiều người Việt quan tâm? - Ảnh 2.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22.5.1946 - 22.5.2026)

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế về đa dạng sinh học (International Day for Biological Diversity), theo Timeanddate.com. Ngày 22.5.1992, văn bản Công ước về đa dạng sinh học đã được Liên Hiệp Quốc thông qua tại một hội nghị ở Nairobi, Kenya. Từ năm 2001, ngày Quốc tế về đa dạng sinh học được kỷ niệm hằng năm vào ngày này.

Vào ngày này, nhiều sự kiện được tổ chức trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với tương lai của chúng ta. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức bởi Ban Thư ký Công ước về đa dạng sinh học, thuộc Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc cũng như nhiều chính phủ các quốc gia và một loạt các tổ chức phi chính phủ.

Tin liên quan

Lịch âm hôm nay: Người Việt chính thức đón tháng 4 có ngày đặc biệt

Lịch âm hôm nay: Người Việt chính thức đón tháng 4 có ngày đặc biệt

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay, 17.5 là ngày đầu tiên người Việt đón tháng 4. Tháng này xuất hiện ngày đặc biệt được nhiều người Việt quan tâm, đó là ngày gì?

Lịch hôm hôm nay: Ngày cuối cùng người Việt đón tiết Lập hạ, ngày gì đặc biệt?

Lịch hôm hôm nay: Ngày đầu tiên người Việt đón tiết Tiểu mãn

Khám phá thêm chủ đề

lịch Âm ngày hảo thương 22/5 là ngày gì 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận