Lịch hôm hôm nay: Ngày cuối cùng người Việt đón tiết Lập hạ, ngày gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, ngày cuối cùng của tiết Lập hạ, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 139. Theo lịch âm hôm nay 20.5 là ngày 4 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thuần Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi cho rằng ngày này "xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 16, cũng là ngày cuối cùng đón tiết Lập hạ. Đây là tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè. Ngày mai 21.5, người Việt sẽ đón tiết khí mới tiếp nối, tiết Tiểu mãn.

Lập hạ có ý nghĩa là "đầu hè". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập hạ ứng với kinh độ mặt trời bằng 45°.

Ngày 20.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 20.5 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm khi là ngày Quốc tế loài ong (World Bee Day), theo Timeanddate.com.

Ngày Quốc tế loài ong được tổ chức vào ngày 20.5 hằng năm nhằm ghi nhận vai trò của ong và các loài thụ phấn khác đối với hệ sinh thái. Hằng năm vào ngày này, nhiều quốc gia trên thế giới sẽ tập trung vào tầm quan trọng của việc bảo tồn ong mật và tất cả các loài thụ phấn khác.

Vào ngày này năm 1734 là ngày sinh của ông Anton Janša, người Slovenia, người tiên phong trong ngành nuôi ong. Nghề nuôi ong được ở Slovenia được coi trọng đến mức khẩu hiệu không chính thức của quốc gia này là "vùng đất của những người nuôi ong giỏi".

Trong khi đó ở Trung Quốc, ngày 20.5 hằng năm cũng được coi là một ngày lễ tình nhân ý nghĩa tương tự ngày Valentine. Mỗi khi đến dịp này, mạng xã hội Trung Quốc sẽ tràn ngập câu tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn.

Người Trung Quốc có thói quen đọc lịch theo thứ tự năm - tháng - ngày, nên tháng 5 ngày 20 được viết thành "520". Số 520 có cách phát âm nghe khá giống câu nói "anh yêu em" bằng tiếng Trung và được xem là một mật mã tình yêu.

Trong tiếng Trung, mỗi con số đều mang một ý nghĩa khác nhau và được gọi chung là mật mã yêu thương hay mật mã tình yêu. Việc dùng các chữ số ghép lại để tạo thành dãy số đặc biệt là một trong những sự sáng tạo đặc biệt của người Trung Quốc.