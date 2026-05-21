Lịch hôm hôm nay: Ngày đầu tiên người Việt đón tiết Tiểu mãn

Dương lịch hôm nay là thứ năm, ngày đầu tiên của tiết Tiểu mãn, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 140. Theo lịch âm hôm nay 21.5 là ngày 5 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Ất Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đạo Tặc. Dân gian quan niệm đây là ngày rất xấu, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi cho rằng ngày này "xuất hành bị hại, mất của".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày cuối cùng của tiết Lập hạ, có ý nghĩa là "đầu hè". Đây là tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và chính thức kết thúc vào hôm nay 21.5 khi tiết Tiểu mãn đã bắt đầu.

Tiết Tiểu mãn có ý nghĩa gì?

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo quy ước, thời đoạn của tiết Tiểu mãn bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22.5 khi kết thúc tiết Lập hạ và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6.6 khi tiết Mang chủng bắt đầu. Năm nay 2026, tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6.

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Tiểu mãn ứng với kinh độ mặt trời bằng 60°.

Tiểu mãn có ý nghĩa là "lũ nhỏ". Theo kinh nghiệm dân gian, đây là thời điểm kết thúc tình trạng khô hạn, thiếu nước do những đợt nắng nóng, oi bức ở tiết Lập hạ, cho thấy lượng nước dồi dào hơn. Thời điểm này xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối dâng cao ở miền Bắc nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Tiết Tiểu mãn là thời điểm quan trọng cho việc chăm sóc cây trồng, hoa quả bởi các loài sinh vật và vi sinh vật trong thời kỳ này cũng sinh trưởng rất mạnh mẽ, gây ảnh hưởng xấu lên các loại cây trồng, người nông dân cần chú ý theo dõi, chăm tưới và cắt tỉa thường xuyên hơn. Tiết Tiểu mãn là thời điểm nhiệt độ và độ ẩm đều tăng cao, nhiều người cần chú ý đến tình trạng sức khỏe khỏi một số bệnh đặc trưng ở mùa này.