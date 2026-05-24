Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay: Ngày 24.5 có gì đặc biệt?

Cao An Biên
24/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay ngày 24.5 có gì đặc biệt mà nhiều người Việt Nam quan tâm, chia sẻ? Theo quan niệm dân gian, đây có phải ngày đẹp?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 143. Theo lịch âm hôm nay 24.5 là ngày 8 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Ngày 24.5 là ngày gì theo lịch âm?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Thổ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 4 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ở Việt Nam, ngày 24.5 đánh dấu kỷ niệm 94 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24.5.1932 - 24.5.2026). Tỉnh Gia Lai được thành lập vào ngày 24.5.1932 với tên gọi ban đầu là tỉnh Pleiku. 94 năm hình thành và phát triển, mỗi tên đất, tên người ở Gia Lai đã đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ vì hòa bình và giải trừ quân bị (International Women's Day for Peace and Disarmament), theo nationaltoday.com. Đây là ngày để tôn vinh tiếng nói của phụ nữ vì một thế giới không còn mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân.

Việc thành lập ngày này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong vai trò của phụ nữ trong cuộc xung đột. Ngày này cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự khủng khiếp của vũ khí hạt nhân.

Theo Timeanddate.com, ở Mỹ và một số nước phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày Săn tìm kho báu. Ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người tụ tập với bạn bè và gia đình để tham gia vào một cuộc săn tìm kho báu.

Săn tìm kho báu là một trò chơi mà các cá nhân hoặc đội nhóm cạnh tranh để tìm các vật phẩm hoặc thực hiện các nhiệm vụ được người tổ chức trò chơi đưa ra dưới dạng danh sách.

Mục tiêu của trò chơi là người tham gia phải hoàn thành các yêu cầu trong danh sách. Thông thường, ở cuối cuộc săn tìm, một giải thưởng lớn đang chờ đợi người/đội nhóm đầu tiên hoàn thành danh sách.

