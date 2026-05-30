Lịch âm hôm nay 30.5 có phải ngày đẹp?

Cao An Biên
30/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay 30.5, trước rằm tháng 4 ngày Phật đản là ngày gì mà nhiều người quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 149. Theo lịch âm hôm nay 30.5 là ngày 14 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Như vậy, ngày mai là rằm tháng 4 ngày Phật đản, ngày quan trọng trong Phật giáo và được nhiều người Việt quan tâm.

Lịch âm hôm nay 30.5 có gì đặc biệt?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Thổ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày 30.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 30.5 không phải là ngày lễ lớn. Trong lịch sử, ngày 30.5.1921 là ngày nhà vǎn, nhà nghiên cứu, dịch giả Phan Kế Bính qua đời. 

Nhà biên khảo Phan Kế Bính (1875 - 1921) không chỉ là một dịch giả xuất sắc, nhà báo - nhà văn, mà ông còn là nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc nổi tiếng, từng cộng tác cho các tờ Đăng cổ tùng báo, Lục tỉnh tân văn, Đông Dương tạp chí

Trên thế giới, theo Timeanddate.com, hôm nay là ngày Quốc tế khoai tây (International Day of Potato). Ngày này được Liên Hiệp Quốc thông qua nhằm tôn vinh vai trò của khoai tây đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu. Đây là ngày kỷ niệm khá mới, bắt đầu được tổ chức từ năm 2024.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ có tên gọi thú vị "ngày mà cái xô của tôi bị thủng". Theo Timenaddate.com, đây là ngày mà mọi người mang theo một chiếc xô bị thủng bên mình.

"Không rõ ngày lễ không chính thức này được tạo ra để vinh danh bài hát cùng tên do ca sĩ người Mỹ Hank Williams thể hiện hay để kỷ niệm những chiếc xô bị thủng. Dù sao đi nữa, có nhiều cách kỷ niệm ngày lễ độc đáo này", chuyên gia cho biết.

