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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6: Một người trúng số 2 giải đài Cần Thơ

Cao An Biên - Dương Lan
03/06/2026 17:06 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6, 16 tờ vé trúng số 2 giải đài Cần Thơ lập tức xuất hiện tại TP.HCM.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6, đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số trúng 2 giải đài Cần Thơ cho khách.

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6: Một người trúng số 2 giải đài Cần Thơ- Ảnh 1.

16 vé trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6 đài Cần Thơ xuất hiện ở TP.HCM

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 1048 trúng giải năm xổ số Cần Thơ ngày 3 tháng 6, đồng thời cũng trúng giải tám khi có 2 số cuối là 48. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.

Theo các đại lý vé số, việc một tờ vé cùng lúc trúng 2 giải xổ số miền Nam là hiếm gặp, khách sẽ được nhận thưởng cả 2 giải. Nhiều đại lý và người chơi xổ số gọi vui đây là "may mắn kép" mà khách được nhận.

Xổ số ngày 3 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 644186, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 783481 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 686457.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Hiểu ở Cần Thơ cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 692066 thuộc xổ số Bạc Liêu trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là 2 khách, 1 người mua 14 tờ, người còn lại mua 2 tờ. Người mua 14 tờ đã đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản còn người mua 2 tờ chưa đổi thưởng", đại lý vé số Hiểu cho hay.

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Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6, một đại lý vé số thông báo đã bán cọc vé trúng an ủi. Ngoài ra, người chơi xổ số phát hiện những tờ trúng giải nhì đài Bạc Liêu có dãy số đẹp là 79999.

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