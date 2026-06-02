Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6: Vé có dãy số 79999 trúng đài Bạc Liêu

Dương Lan - Cao An Biên
02/06/2026 17:47 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6, một đại lý vé số thông báo đã bán cọc vé trúng an ủi. Ngoài ra, người chơi xổ số phát hiện những tờ trúng giải nhì đài Bạc Liêu có dãy số đẹp là 79999.

Đại lý vé số Hiểu ở Cần Thơ cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 692066 thuộc xổ số Bạc Liêu trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6: Vé có dãy số 79999 trúng đài Bạc Liêu - Ảnh 1.

Cọc vé trúng an ủi đài Bến Tre theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là 2 khách, 1 người mua 14 tờ, người còn lại mua 2 tờ. Người mua 14 tờ đã đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản còn người mua 2 tờ chưa đổi thưởng", đại lý vé số Hiểu cho hay. 

Xổ số ngày 2 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 292066, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 306135 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 281116.

Nhiều người chơi xổ số thích thú với những tờ có dãy số cuối là 79999 trúng giải nhì đài Bạc Liêu. Họ cho rằng đó là dãy số đẹp may mắn trúng số, mỗi tờ trúng giải nhì trị giá 15 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

Ngoài ra, những tờ vé số trúng giải tư đài Bến Tre với dãy số cuối 02299 trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 99. Mỗi tờ vé số trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho một khách trúng 16 tờ vé đài TP.HCM.

Cụ thể, những tờ vé số trên có dãy số may mắn là 715887 trúng giải khuyến khích xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 6, tổng trị giá giải thưởng là 96 triệu đồng. Đại lý lập tức liên hệ, đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.




