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Đời sống Cộng đồng

Mua 2 tờ vé số ủng hộ người bán dạo, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
05/06/2026 05:24 GMT+7

Vợ chồng ở TP.HCM ghé chợ mua đồ ăn sau khi tan làm, thấy người bán dạo nên mua 2 tờ ủng hộ, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 306135 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Rút 2 tờ vé số ủng hộ người bán dạo, trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 6

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là vợ chồng ở xã Dầu Tiếng, TP.HCM. Họ cùng đi làm công nhân, ghé chợ mua đồ ăn sau khi tan làm. Thấy người bán vé số dạo mời nên rút 2 tờ ủng hộ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 2 tháng 6, vợ chồng phát hiện trúng độc đắc nên về quê ở Tây Ninh và nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Chúng tôi đã đến Tây Ninh đổi thưởng, họ nhận 500 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận chuyển khoản. Trước mắt, vợ chồng sẽ lấy tiền trúng số sửa lại căn nhà, số tiền còn lại gửi ngân hàng tiết kiệm", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng giải ba xổ số miền Nam cho khách. Điều đặc biệt, những vé này có tứ quý 0000 khiến nhiều người chơi xổ số hào hứng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối độc lạ 00003, trúng giải ba xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 6 tổng trị giá 90 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết khách trúng đã mang vé tới đổi thưởng, nhận tiền mặt."Nhiều năm kinh doanh vé số, với tôi đây là dãy số độc lạ, cũng không nghĩ là sẽ trúng giải cao như vậy. Khách mua cũng không ngờ là trúng", đại lý vé số Anh Tuấn chia sẻ.

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