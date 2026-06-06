Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026: Kỷ lục 101 món ăn, show diễn ánh sáng cực đỉnh

Xác lập kỷ lục Guinness tại lễ hội sầu riêng

Ngày 6.6, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê duyệt đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" với nhiều hoạt động đặc sắc.

Theo đề án, lễ hội được tổ chức từ ngày 15.8 - 2.9 gồm có 17 hoạt động. Trong đó, có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức.

Sầu riêng Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Đáng chú ý, hành trình diễu hành của đoàn 500 xe ô tô bán tải được trang trí mô hình vườn tược, hoa, sầu riêng, xuất phát từ Krông Pắk đi theo quốc lộ 26 về tại đại lộ Võ Nguyên Giáp (Buôn Ma Thuột) để đăng ký xác lập kỷ lục Guinness. Tại điểm kết thúc, ban tổ chức sẽ mở hội trình diễn bổ sầu riêng để phục vụ du khách thưởng thức.

Bên cạnh đó, du khách đến với lễ hội sẽ được chiêm ngưỡng tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam và check-in trên "Con đường sầu riêng" độc đáo ngay tại trung tâm Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, lễ hội ẩm thực chuyên biệt sẽ được tổ chức với mục tiêu xác lập kỷ lục 101 món ăn chế biến từ sầu riêng dưới sự sáng tạo của các siêu đầu bếp trong nước và quốc tế.

Về đêm, tại Bảo tàng Đắk Lắk sẽ biểu diễn show thực cảnh "Ký ức nhà dài". Sự kiện ứng dụng công nghệ trình diễn ánh sáng 3D mapping và múa tương tác đương đại để tái hiện nhịp sống đại ngàn qua nhiều thế hệ.

Người nổi tiếng từ Trung Quốc, Thái Lan quảng bá lễ hội

Theo đề án, trong khuôn khổ lễ hội, chiến dịch số hóa thương mại mang tên "Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online". Thay vì chỉ bán hàng trực tiếp, các vùng trồng trọng điểm như Krông Pắk, Cư M'gar, Krông Năng, Buôn Hồ... sẽ đồng loạt dựng các trạm livestream ngay tại vườn hoặc tại không gian trưng bày.

Đặc biệt, ban tổ chức sẽ mời các KOL, KOC đình đám từ Trung Quốc và Thái Lan trực tiếp tham gia đứng sóng, hướng dẫn người nông dân và doanh nghiệp địa phương cách livestream chốt đơn, mở lối cho sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận thẳng vào túi tiền của người tiêu dùng ngoại quốc.

Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Sự kiện còn quy tụ 500 đại biểu gồm Tham tán thương mại, Đại sứ quán và các nhà mua lớn từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan... nhằm thu hút các dự án đầu tư vào ngành hàng sầu riêng và ký kết các hợp đồng xuất khẩu sầu riêng.

Theo lộ trình, lễ hội sẽ tổ chức họp báo tại Hà Nội vào tháng 7 và tại Buôn Ma Thuột vào đầu tháng 8 trước khi chính thức khai mạc vào tối 15.8 tại Quảng trường 10.3.

Để giữ chân 300.000 lượt du khách lưu trú dài ngày, tỉnh sẽ tung ra các tour trải nghiệm ăn sầu riêng tại vườn và chương trình "Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay". Chuỗi sự kiện sẽ kéo dài xuyên suốt và chính thức khép lại bằng lễ tổng kết kết hợp đón mừng Ngày Quốc khánh 2.9 tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa).

Toàn bộ bộ kinh phí thực hiện lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được triển khai theo phương thức xã hội hóa mạnh mẽ, do các doanh nghiệp tự đảm bảo và nguồn vận động của ban tổ chức để giảm tải cho ngân sách nhà nước.