Hoa hậu Đinh Thị Hoa làm đại sứ truyền thông Lễ hội sầu riêng lần 2

Ngày 18.7, UBND H.Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ 2 năm 2024.

Theo ban tổ chức, lễ hội diễn ra từ ngày 31.8 – 2.9, trên địa bàn H.Krông Pắk, với 12 hoạt động chính. Trong đó, có các hoạt động nổi bật như: hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi; hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương; ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc; trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn và tham quan cây sầu riêng cổ thụ; hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững; giải chạy việt dã; đêm hội DJ và vũ hội ánh sáng; bắn pháo hoa nghệ thuật…

Họp báo thông tin về Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần 2 TRUNG CHUYÊN

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND H.Krông Pắk, cho biết lễ hội sầu riêng của huyện lần thứ 2 này có quy mô lớn hơn lần đầu (năm 2022), với nhiều hoạt động phong phú, hứa hẹn hấp dẫn hơn. Lễ hội nhằm tôn vinh người trồng sầu riêng; quảng bá rộng rãi hơn nữa thương hiệu sầu riêng Krông Pắk, kết nối nhà nông, nhà khoa học, các doanh nghiệp, hợp tác xã để cùng xây dựng, phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững, an toàn, đem lại giá trị kinh tế cao, hiệu quả cho địa phương…

Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa được công bố là đại sứ truyền thông của lễ hội TRUNG CHUYÊN

"Lễ hội sầu riêng lần này nằm trong định hướng của H.Krông Pắk trong việc nâng cao chất lượng trái sầu riêng, xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ và phát triển thương hiệu sầu riêng của huyện một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu", bà Trinh nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan chức năng H.Krông Pắk thông tin thêm về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động lễ hội diễn ra thành công trong mùa cao điểm thu hoạch sầu riêng trên địa bàn. Huyện thành lập tiểu ban an ninh trật tự, bố trí các bãi đậu xe container chờ bốc hàng, chở hàng không vào giờ cao điểm, phân luồng xe trong thời gian tổ chức lễ hội, không để ảnh hưởng đến di chuyển của người dân...

Sầu riêng đang trở thành sản phẩm chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao cho H.Krông Pắk TRUNG CHUYÊN

Dịp này, ban tổ chức Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần 2 cũng công bố đại sứ truyền thông cho lễ hội là Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa.

Được biết, Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần 1 năm 2022 đã đón 23 đoàn khách các tỉnh, thành; thu hút hơn 40.000 lượt khách du lịch cả nước, hơn 1.000 lượt khách tham quan trải nghiệm các vườn sầu riêng, trên 10.000 lượt tương tác trên mạng xã hội; hơn 150 đơn vị báo chí đưa tin…