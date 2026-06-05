Công an tỉnh Đắk Lắk bắt 2 bị can buôn bán hàng giả, trốn thuế

Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả. Cùng vụ án, Trương Nam Nguyên (37 tuổi, cùng ở phường Buôn Ma Thuột) bị khởi tố về hành vi buôn bán hàng giả.

Theo cơ quan chức năng, Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH kính nhôm Inox Anh Tuấn (phường Buôn Ma Thuột). Còn Trương Nam Nguyên từng giữ chức giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp này.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giữ 2 bị can liên quan Công ty TNHH kính nhôm Inox Anh Tuấn ẢNH: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH kính nhôm Inox Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan chức năng còn phát hiện doanh nghiệp lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.

Từ năm 2022 đến 2024, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã bỏ ngoài sổ sách kế toán khoản doanh thu gần 379 tỉ đồng. Số doanh thu này không được kê khai đầy đủ, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỉ đồng tiền thuế.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.