Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Chiều 14.7, trong khuôn khổ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Đoàn công tác do anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn. Cùng dự có chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Anh Nguyễn Kim Quy cùng đoàn công tác tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ôn lại những trang sử bi hùng

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng lễ, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân hôm nay.

Tại buổi lễ, đoàn công tác đã ôn lại những trang sử bi hùng của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc trên mặt trận Vị Xuyên. Hơn 47 năm trước, khi đất nước vừa thống nhất, quân và dân ta lại phải bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên ẢNH: ĐĂNG HẢI

Những người lính mặt trận Vị Xuyên đã chiến đấu với tinh thần "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm bảo vệ từng mỏm đá, vách núi, từng điểm cao chiến lược.

Đặc biệt, lời thề "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" đã trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí, lòng quả cảm và tinh thần quyết chiến quyết thắng của các chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Theo nội dung được ôn lại tại buổi lễ, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều miền quê trên cả nước đã mãi mãi nằm lại chiến trường Vị Xuyên. Máu của các anh đã tô thắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam; xương máu của các anh hòa vào đất mẹ để biên cương Tổ quốc mãi bình yên, trường tồn.

Ý thức rõ hơn trách nhiệm tiếp nối truyền thống

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang ở thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác tặng quà Đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy bày tỏ sự tri ân đối với những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt.

Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy thắp hương tưởng niệm tại điểm quy tập hài cốt liệt sĩ thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy mong lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và mục tiêu của chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy, đồng hành cùng chiến dịch này, các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về nhà chờ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong đó, cuộc vận động "Câu chuyện thời hoa lửa" do Trung ương Đoàn phát động đã thu nhận hơn 650.000 câu chuyện về các Anh hùng liệt sĩ và những người từng tham gia chiến đấu, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Kim Quy cho biết, trong hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, mỗi đoàn viên, thanh niên càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập và ý thức rõ hơn trách nhiệm tiếp nối truyền thống, góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, gìn giữ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.