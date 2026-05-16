Hành trình đi qua 7 chặng

Ngày 16.5, tại Nghệ An, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo thanh niên tỉnh Nghệ An đến dự lễ.

Lễ khởi động với sự tham gia của đông đảo thanh niên ẢNH: HẢI LÂM

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là một trong những phong trào tiêu biểu, thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam", các hoạt động được triển khai từ tháng 5 đến ngày 15.10.2026, trên phạm vi toàn quốc, đồng bộ từ trung ương tới cơ sở, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng, hướng tới xây dựng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Hành trình được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các "địa chỉ đỏ" trên toàn quốc, kết hợp các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, giao lưu với nhân chứng lịch sử; đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thanh niên.

Màn đồng diễn Flashmob "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của thanh niên Nghệ An tại buổi lễ ẢNH: HẢI LÂM

Ở cấp trung ương, hành trình được triển khai theo 7 chặng: Nghệ An (tháng 5), Huế (tháng 6), Tuyên Quang - Cột cờ Lũng Cú (tháng 7), Điện Biên - Khánh Hòa (tháng 8), Cà Mau (tháng 9), TP.HCM (tháng 9) và Hà Nội (tháng 10).

Trong khuôn khổ hành trình, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam triển khai một số hoạt động trọng tâm: phát động 70 ngày cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội; tổ chức giải chạy marathon chào mừng kỷ niệm 70 năm tại tỉnh Điện Biên; phát động chiến dịch truyền thông "15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc"; tổ chức cuộc thi sáng tạo video ngắn với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, lan tỏa ý nghĩa của hành trình.

Nghi thức rước đuốc thiêng từ nhà thờ Bác Hồ của 70 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực đến sân khấu tổ chức lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi ẢNH: HẢI LÂM

Các cấp bộ Hội trên cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ chào cờ, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh; triển khai các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức hành trình về nguồn, giao lưu với nhân chứng lịch sử, các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia và các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc trên nền tảng số.

Bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với 7 chặng hành trình không chỉ là những điểm đến trên bản đồ Tổ quốc, mà còn là hành trình đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ khởi động ẢNH: HẢI LÂM

Mỗi chặng đường sẽ là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu lịch sử, được bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm. Thông qua hành trình, các cấp bộ Hội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo cho đồng bào vùng khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, đồng thời tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu.

Việc lựa chọn Nghệ An làm điểm khởi đầu mang một thông điệp vô cùng đặc biệt. Khởi hành từ quê hương của Bác, chúng ta sẽ thắp sáng lên ngọn lửa lý tưởng, nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hội đồng Đội T.Ư trao tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho 30 xã biên giới tỉnh Nghệ An; Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng 1 sân chơi thể thao cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn ẢNH: HẢI LÂM

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" chưa bao giờ và không bao giờ là một khẩu hiệu. Đó là tiếng gọi từ trái tim được nuôi dưỡng bằng nhận thức, bồi đắp qua trải nghiệm và chứng minh bằng hành động. Yêu Tổ quốc là sống có lý tưởng, có bản lĩnh, là dám nghĩ lớn, dám dấn thân vào những lĩnh vực mới, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, lập nghiệp và tiên phong chuyển đổi số.

"Tôi mong rằng các bạn thanh niên Việt Nam sẽ tham gia 7 chặng hành trình cùng chúng tôi, và qua hành trình này, mỗi bạn trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng, thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội để vững vàng trước những thử thách của thời đại. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước hãy tích cực hưởng ứng hành trình bằng những công trình, phần việc thiết thực nhất", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Khám mắt và phát thuốc cho người dân vùng biển ẢNH: HẢI LÂM

Sau lễ khởi động đã diễn ra nhiều hoạt động: "Hãy làm sạch biển" tại Cửa Lò; khám, chữa bệnh và phát thuốc cho bà con ngư dân, khánh thành sân bóng chuyền ở giáo xứ Yên Trạch (P.Cửa Lò), chung kết và trao giải pickleball "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hội trại…