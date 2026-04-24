Gần 700 chiến sĩ công an cùng hàng nghìn VĐV tranh tài giải chạy ý nghĩa tại Nghệ An

Tiếp nối thành công của mùa giải lần thứ nhất năm 2025, giải chạy "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Nghệ An trong hai ngày 1 - 2.5, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An.

Sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An tổ chức; Công ty CP Thành An Media đảm nhiệm triển khai, VTV8, VTVcab cùng nhiều cơ quan báo chí lớn phát sóng, truyền tin.

Giải chạy nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, sự kiện còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời quảng bá hình ảnh, du lịch và các giá trị di sản của tỉnh Nghệ An.

Việc giải chạy kết hợp cùng thời điểm với Lễ hội Làng Sen và Festival du lịch Cửa Lò đã tạo nên “hệ sinh thái” trải nghiệm cho VĐV: Chạy bộ rèn luyện sức khỏe - Khám phá di sản văn hóa - Tri ân cội nguồn ẢNH: BTC

Hành trình ý nghĩa trên quê hương Nghệ An của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đại diện ban tổ chức, việc tổ chức giải chạy tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp tháng 5 mang ý nghĩa hết sức thiêng liêng và sâu sắc. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân thể hiện lòng tri ân, sự tôn kính đối với Bác Hồ. Đồng thời, thông qua từng bước chạy trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giải chạy mong muốn khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách thiết thực và lan tỏa hơn trong đời sống.

Thông qua giải chạy lần này, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp về rèn luyện thể chất gắn với rèn luyện ý chí, bản lĩnh của người chiến sỹ công an nhân dân; đồng thời khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Xa hơn, đó là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng, vì an ninh Tổ quốc - mỗi bước chạy không chỉ vì sức khỏe bản thân mà còn vì những giá trị chung của xã hội.

Quang cảnh buổi họp báo giải chạy "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 diễn ra tại Hà Nội sáng 24.4 ẢNH: QUẢNG HÀ

Điểm khác biệt nổi bật của giải chạy năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao với giá trị lịch sử - văn hóa và ý nghĩa chính trị sâu sắc. Cung đường chạy được thiết kế gắn với các địa danh tiêu biểu của quê hương Bác, tạo nên một "hành trình trải nghiệm" đáng nhớ, không chỉ là thi đấu. Bên cạnh đó, công tác tổ chức được chuẩn bị đồng bộ, chuyên nghiệp, hướng tới một giải chạy an toàn, nhân văn, có sức lan tỏa rộng rãi trong lực lượng công an và toàn xã hội.

Các VĐV về đích trong mùa giải "Hành trình theo chân Bác" lần thứ nhất ẢNH: BTC

Quy mô hơn 3.000 VĐV và cung đường chạy ven biển ấn tượng

Giải chạy dự kiến quy tụ hơn 3.000 VĐV trong nước và quốc tế, trong đó có gần 700 cán bộ, chiến sĩ công an. Ban tổ chức thiết lập 5 cự ly gồm 1 km (family run), 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, phù hợp cho cả VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào.

Điểm nhấn của giải là cung đường chạy xuyên tâm, xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đi qua các tuyến phố như Trường Thi, Lê Nin và kéo dài trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò, kết nối thẳng ra biển. Cung đường này tạo nên trải nghiệm liền mạch từ trung tâm đô thị ra không gian biển - yếu tố khác biệt của giải chạy năm nay.

Diễn ra đúng dịp 1 - 2.5, trùng với Festival du lịch Cửa Lò, giải chạy được kỳ vọng không chỉ tạo nên không khí lễ hội thể thao sôi động mà còn góp phần định hình một mô hình trải nghiệm mới tại Nghệ An - nơi thể thao, văn hóa và du lịch giao thoa. Từ một sự kiện chạy bộ, "Hành trình theo chân Bác" đang dần trở thành dấu ấn riêng, gắn kết vận động với khám phá và tri ân.

Giải chạy gắn với thông điệp về rèn luyện thể chất, ý chí, bản lĩnh của người chiến sĩ công an và khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân ẢNH: BTC



