Thứ trưởng Lê Quân làm Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp

Tại Đại hội đại biểu Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra chiều 31.3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội đồng thời kiện toàn bộ máy với 22/23 ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên, đánh dấu bước chuyển tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hơn.



Không chỉ là thay đổi nhân sự, nhiệm kỳ mới được nhìn nhận như một bước ngoặt chiến lược của thể thao học đường Việt Nam. Nếu giai đoạn 2019 - 2025 tập trung mở rộng phong trào, thì giai đoạn tới đặt mục tiêu rõ ràng hơn: gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức và kỹ năng sống; hướng tới một tương lai nơi công nghệ số sẽ được ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý và điều hành, tạo ra một mạng lưới liên kết thống nhất và hiện đại; mỗi ngôi trường sẽ là một trung tâm rèn luyện, phấn đấu đạt tỷ lệ 70% sinh viên tham gia ít nhất một môn thể thao xuyên suốt khóa học.

Ông Lê Quân, Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, phát biểu tại đại hội ẢNH: BTC

Từ phong trào đến hệ sinh thái thể thao sinh viên

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thể thao học đường ghi nhận sự phát triển mạnh từ cơ sở đến toàn quốc, khẳng định vai trò cầu nối của hội, thúc đẩy giáo dục thể chất toàn diện và xây dựng nếp sống lành mạnh cho sinh viên cả nước. Nhiều địa phương duy trì tần suất tổ chức giải đấu ấn tượng, như khu vực Hà Nội với 15 - 20 giải mỗi năm, trong khi các vùng như Thái Nguyên, miền Trung - Tây Nguyên hay Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá với các giải đấu liên trường và chú trọng bảo tồn các môn thể thao dân tộc.

Các giải đấu quy mô lớn như SV Cup hay chuỗi chạy bộ S-Race không chỉ thu hút đông đảo sinh viên mà còn góp phần hình thành các câu lạc bộ thể thao bán chuyên, tạo nền tảng cho mô hình thể thao sinh viên chuyên nghiệp. Đặc biệt, chương trình truyền hình S-Race - format đầu tiên về chạy bộ dành riêng cho học sinh, sinh viên cho thấy xu hướng kết hợp giữa thể thao và truyền thông, mở rộng ảnh hưởng của phong trào ra ngoài khuôn viên trường học.

Đại hội đại biểu Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra chiều 31.3 tại Hà Nội, trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ẢNH: QUẢNG HÀ

Phấn đấu cho mục tiêu 70% sinh viên tham gia thể thao

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội đặt ra một chỉ tiêu đáng chú ý: phấn đấu đạt tỷ lệ 70% sinh viên tham gia ít nhất một môn thể thao trong suốt khóa học. Đây không chỉ là mục tiêu về số lượng, mà phản ánh sự chuyển dịch tư duy - từ khuyến khích phong trào sang thiết lập thói quen vận động bền vững trong đời sống sinh viên.



Song song với đó, yếu tố công nghệ cũng được xác định là trụ cột mới. Hội hướng tới xây dựng mạng lưới quản lý thể thao số hóa, kết nối các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, qua đó nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành và theo dõi hoạt động thể chất của sinh viên.

Các cầu thủ sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi trong giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - cúp THACO ẢNH: THANH NIÊN

Gắn thể thao với chất lượng nguồn nhân lực

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Nghĩa - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tinh thần và kỹ năng sống cho sinh viên. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển thể thao thành tích cao và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, thể thao học đường không còn là hoạt động bổ trợ, mà đang dần trở thành một cấu phần thiết yếu của giáo dục toàn diện. Từ những sân chơi phong trào, thể thao sinh viên Việt Nam đang hướng tới một mô hình chuyên nghiệp hơn - nơi mỗi trường học không chỉ là nơi đào tạo kiến thức, mà còn là trung tâm rèn luyện thể chất và hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.