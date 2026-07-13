'Tôi yêu Tổ quốc tôi' bồi đắp lòng yêu nước, chăm lo cho người dân vùng biên

Sáng 13.7, tại cột cờ quốc gia Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi động chặng 3 hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Quốc ca vang lên trên địa đầu Tổ quốc

Mở đầu chương trình là lễ chào cờ trang nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Lũng Cú. Trong không gian linh thiêng của cột cờ quốc gia, các cán bộ hội, hội viên, thanh niên cùng cất vang quốc ca, hội ca và hô vang khẩu hiệu "Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh - Thanh niên tiến!". Khoảnh khắc ấy khẳng định tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây đất nước của tuổi trẻ Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lũng Cú ẢNH: ĐĂNG HẢI

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức chuyển giao ngọn đuốc hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Sau khi được rước từ chặng 2 tại TP.Huế, ngọn lửa tượng trưng cho niềm tin, khát vọng cống hiến và sức trẻ Việt Nam được trao từ anh Nguyễn Kim Quy tới chị Dương Minh Nguyệt.

Từ đây, ngọn lửa tiếp tục được trao cho những thanh niên dân tộc tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của các thế hệ trẻ trong gìn giữ chủ quyền thiêng liêng, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nghi thức chuyển đuốc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Sau nghi thức chuyển đuốc, các đại biểu và đông đảo hội viên, thanh niên cùng hòa vang ca khúc "Tôi yêu Tổ quốc tôi" dưới chân cột cờ Lũng Cú. Những giai điệu quen thuộc hòa cùng sắc đỏ của quốc kỳ tạo nên bầu không khí xúc động, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ.

Tiếp nối các hoạt động tại Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải, chương trình diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao, tái hiện vẻ đẹp của núi rừng, con người nơi địa đầu Tổ quốc và tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bồi đắp lòng yêu nước, chăm lo cho người dân vùng biên

Theo anh Nguyễn Kim Quy, được tổ chức trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), chặng 3 hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến.

Phát biểu tại chương trình, chị Dương Minh Nguyệt cho biết, hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" không chỉ là một chương trình giáo dục truyền thống mà còn là hành trình kết nối những trái tim yêu nước, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích và khơi dậy trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Được tổ chức tại cực bắc của Tổ quốc, chương trình càng có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần bồi đắp niềm tự hào về chủ quyền quốc gia, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, chương trình còn dành nhiều nguồn lực thiết thực chăm lo đời sống người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới.

Anh Nguyễn Kim Quy, chị Dương Minh Nguyệt và đoàn công tác trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong khuôn khổ lễ khởi động, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao 28 phần quà tặng gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; trao 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú, mỗi suất gồm xe đạp, quà và tiền mặt.

Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy trao quà cho các cựu chiến binh và gia đình chính sách ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" trị giá 108 triệu đồng; hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cho thanh niên với tổng cộng 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi; trao tặng các công trình sân chơi thanh thiếu nhi cho học sinh tại các xã vùng cao, góp phần cải thiện điều kiện học tập, vui chơi và tạo động lực để thanh thiếu nhi vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức hội, các doanh nghiệp và cộng đồng đối với đồng bào vùng biên giới, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển nơi địa đầu Tổ quốc.