Lâm Đồng lấy mẫu ADN 651 phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

Ngày 13.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Lâm Đồng (phường Cam Ly - Đà Lạt), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần đưa tên tuổi các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng triển khai lấy mẫu và số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin ẢNH: L.V

Nghĩa trang liệt sĩ Lâm Đồng hiện là nơi an nghỉ của hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong số này, vẫn còn 651 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Để thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 5 tổ công tác đồng thời triển khai lấy mẫu tại các khu vực khác nhau trong nghĩa trang nhằm bảo đảm tiến độ, dự kiến hoàn thành vào ngày 21.7.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, đưa hài cốt các liệt sĩ tới khu vực lấy mẫu ẢNH: L.V

Trước khi bắt đầu công việc chuyên môn, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và thành viên các tổ công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại từng phần mộ chưa xác định danh tính, cán bộ của tổ lấy mẫu và số hóa thông tin cập nhật đầy đủ dữ liệu ngay tại hiện trường, gồm vị trí phần mộ, thông tin trên bia mộ, hồ sơ liên quan và mẫu phẩm phục vụ công tác lưu trữ, quản lý cũng như giám định ADN. Mỗi thành viên đảm nhận một phần việc cụ thể nhằm bảo đảm quá trình thực hiện chặt chẽ, chính xác và trang nghiêm.

Cán bộ thuộc tổ lấy mẫu, số hóa thông tin, cập nhật đầy đủ dữ liệu ngay tại hiện trường ẢNH: N.NGÀ

Toàn bộ quá trình lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa tác động đến hiện trạng phần mộ. Sau khi mở phần mộ theo quy trình, cán bộ chuyên môn tiến hành lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN rồi hoàn nguyên phần mộ theo quy định.

Tại khu vực chuyên môn, các bác sĩ và cán bộ kỹ thuật thực hiện việc lấy mẫu trong điều kiện bảo đảm vệ sinh. Mẫu sinh phẩm được lựa chọn trên cơ sở đánh giá tình trạng hài cốt nhằm đáp ứng yêu cầu giám định ADN.

Nghĩa trang liệt sĩ Lâm Đồng hiện là nơi an nghỉ của hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 651 phần mộ chưa xác định được danh tính ẢNH: L.V

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, việc lấy mẫu ADN và số hóa thông tin đối với 651 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, đồng thời mở ra cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, giúp nhiều gia đình sau hàng chục năm mong mỏi có thể tìm lại người thân. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.