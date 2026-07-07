Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Học viện Lục quân

Đây là dấu mốc ghi nhận chặng đường tám thập niên xây dựng, phát triển của Học viện Lục quân, một trong những cơ sở đào tạo cán bộ chỉ huy cấp chiến dịch, chiến thuật hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự lễ kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Học viện Lục quân ẢNH: L.V

Đến dự buổi lễ có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (bên trái), Bí thư Tỉnh ủy và ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại lễ kỷ niệm 80 năm Học viện Lục quân ẢNH: L.V

Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân, ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của học viện.

Ngày 7.7.1946, chấp hành chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp huấn luyện bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được khai giảng tại Sơn Tây (nay là xã Đoài Phương, TP.Hà Nội) với 60 học viên, đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, học viện luôn giữ vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân, ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện Lục quân ẢNH: L.V

Trong chặng đường phát triển, học viện có hơn 50 năm gắn bó với tỉnh Lâm Đồng. Trong suốt thời gian đóng quân trên địa bàn, học viện luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng Học viện Lục quân bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn", thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa đơn vị với địa phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Học viện Lục quân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Học viện Lục quân ẢNH: L.V

Cũng trong dịp này, Chính phủ Vương quốc Campuchia quyết định trao Huân chương Hữu nghị hạng Mô-ha-sê-na cho tập thể Học viện Lục quân; trao Huân chương Hữu nghị hạng Sê-na cho trung tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện và trung tướng Trần Danh Khải - Chính ủy Học viện, ghi nhận những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Xây dựng Học viện Lục quân hiện đại, có vị thế trong khu vực

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích nổi bật mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ Học viện Lục quân đã đạt được trong suốt 80 năm qua.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, Học viện Lục quân là một trong những nhà trường được thành lập sớm nhất trong hệ thống học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chặng đường xây dựng và trưởng thành của học viện luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Học viện Lục quân đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ẢNH: CHÍNH THÀNH

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Lục quân đã xây dựng nên truyền thống "Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ", góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy, tham mưu cho Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời đào tạo cán bộ quân sự cho Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và nhiều nước bạn.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Học viện Lục quân trở thành học viện thông minh, hiện đại; đến năm 2045 trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự thông minh, hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và có vị thế trong khu vực.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với đại tướng Phan Văn Giang tại lễ kỷ niệm 80 năm Học viện Lục quân ẢNH: CHÍNH THÀNH

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu học viện đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo và phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự, học viện cần tiếp tục phát huy vai trò trong tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Học viện Lục quân trên trường quốc tế.