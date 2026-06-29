Lâm Đồng tiếp tục điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Sáng 29.6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại các cơ quan Đảng, sở, ngành và địa phương.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 3 từ phải qua) và ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định cho các cán bộ được điều động và bổ nhiệm ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động và chỉ định hàng loạt vị trí nhân sự mới. Cụ thể, điều động ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực chuyên trách Các cơ quan Đảng tỉnh; ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Thời hạn điều động, chỉ định, bổ nhiệm các vị trí trên là 5 năm.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ trái qua) và ông Bùi Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định và tặng hoa cho 4 giám đốc sở vừa được bổ nhiệm ẢNH: LÂM VIÊN

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố các quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động ông Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch; ông Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn, giữ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; tiếp nhận ông Lê Ngọc Quang, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và ông Lưu Văn Trung Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định cho 2 phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ẢNH: LÂM VIÊN

Cùng ngày, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể, tiếp nhận ông Vương Tôn Kiên và ông Đặng Thế Hiểu, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lâm Đồng, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Tại hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm ẢNH: LÂM VIÊN

Đo năng lực cán bộ bằng hiệu quả công việc

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, những người được điều động, chỉ định, bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ đã được rèn luyện qua thực tiễn; có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp và đã có những kết quả, sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ công tác, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, nhất là các kết luận của Trung ương sau sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 3 cấp.

Cần phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong công việc; tập trung tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; lấy kết quả, hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo năng lực, uy tín của người cán bộ.

Bên cạnh đó, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác; giữ gìn sự liêm chính, gương mẫu; sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.



