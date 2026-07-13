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Thời sự

Ngày 13.7, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
Trong ngày 13.7, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 13.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, đến cuối ngày 13.7, tổng số hài cốt được tìm thấy, quy tập tại khu vực này là 69 hài cốt và 1 bộ tập thể.

Công tác khai quật được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, từ bóc tách từng lớp đất đến lấy mẫu, số hóa dữ liệu, thống kê di vật và bảo đảm an toàn.

Ngày 13.7, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM làm việc sáng 13.7

ẢNH: THÚY LIỄU

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Theo kế hoạch, ngày 14.7, lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Kết quả cất bốc trong ngày sẽ được công bố sau 16 giờ.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ dâng hương, đoàn đến khu vực khai quật, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ. Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng tại hiện trường.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa thiêng liêng, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Ông đề nghị lực lượng tiếp tục làm việc thận trọng, tỉ mỉ và bảo đảm an toàn.

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