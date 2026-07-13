TP.HCM phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ bị mờ, rách, hư hỏng

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM triển khai chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ dành cho thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.



Hoạt động được thực hiện theo Kế hoạch số 6216 ngày 8.7.2026 của Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhằm hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Chương trình có sự tham gia hỗ trợ tình nguyện của 20 bạn trẻ thuộc nhóm phục dựng ảnh Teamlee. Những bức ảnh liệt sĩ bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng theo thời gian sẽ được tiếp nhận để phục dựng, số hóa và lưu giữ lâu dài.

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM triển khai chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ dành cho thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, hoạt động không chỉ ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để khôi phục hình ảnh các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.

Thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách có nhu cầu phục dựng ảnh liên hệ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nơi cư trú tại TP.HCM để được hướng dẫn đăng ký và cung cấp hình ảnh.

Các gia đình được khuyến khích gửi ảnh dưới dạng ảnh chụp, ảnh quét hoặc ảnh đã được số hóa. Trường hợp cung cấp ảnh gốc, cơ quan tiếp nhận sẽ thực hiện quản lý, bảo quản và hoàn trả đầy đủ theo quy định.

Sau khi quá trình phục dựng hoàn tất, gia đình sẽ được bàn giao file ảnh đã phục dựng cùng ảnh in để lưu giữ, thờ phụng hoặc sử dụng theo nhu cầu. Toàn bộ hoạt động được thực hiện miễn phí.