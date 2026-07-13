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Thời sự

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thúy Liễu
Thúy Liễu
Sáng 13.7, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm và thăm các lực lượng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), đồng thời hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn TP.HCM.

Tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ- Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, đoàn đến khu vực khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ- Ảnh 2.

Tặng quà cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Nguyễn Phước Lộc tìm hiểu tình hình sức khỏe, điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa thiêng liêng, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ- Ảnh 3.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các lực lượng tiếp tục giữ vững quyết tâm, thực hiện công việc thận trọng, tỉ mỉ và bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện các đơn vị đã trao quà động viên Bộ Tư lệnh TP.HCM và các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường gồm bộ phận khai quật, chỉ huy điều hành, lấy mẫu và số hóa dữ liệu, bảo đảm an ninh - an toàn, tuyên truyền, thống kê di vật và hậu cần - kỹ thuật.

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