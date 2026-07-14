TP.HCM đã quy tập 74 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 14.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.



Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng tập trung toàn bộ quân số, tiếp tục đào và mở rộng khu vực tìm kiếm.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật đi kèm. Khối lượng đất được đào trong ngày khoảng 50 m³.

Tính đến hết ngày 14.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 74 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Trước đó, sáng cùng ngày, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Tại hiện trường, thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, phương án triển khai, tiến độ tìm kiếm và các điều kiện bảo đảm; đồng thời theo dõi quá trình khai quật, bóc tách từng lớp đất và việc phối hợp giữa các lực lượng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra khu vực đào tìm sáng 14.7 ẢNH: THÚY LIỄU

Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; yêu cầu đơn vị quan tâm bảo đảm sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần để lực lượng an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Phó chính ủy Quân khu 7 cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục tìm kiếm cẩn trọng, không bỏ sót dấu vết hoặc thông tin có giá trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Ngày mai 15.7, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm về hai đầu rãnh mộ. Kết quả sẽ được Bộ Tư lệnh TP.HCM cập nhật sau 16 giờ cùng ngày.