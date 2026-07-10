Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng không chỉ là hành trình tìm lại những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, mà còn là nỗ lực xác định danh tính, trả lại tên tuổi để các anh được trở về với gia đình, quê hương sau gần 60 năm.

Cán bộ, chiến sĩ cắm cờ đánh dấu những điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, mở đầu cho quá trình khai quật đầy thận trọng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ tư liệu lưu trữ, bản đồ quân sự, không ảnh, lời kể của các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân từng sinh sống quanh khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, đến các kết quả khảo sát thực địa, mọi nguồn thông tin đều được đối chiếu, kiểm chứng nhiều lần để xác định vị trí nghi có rãnh mộ tập thể.

Những kết quả đó trở thành cơ sở để Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và các đơn vị chức năng quyết định triển khai đợt khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, nơi được cho là còn nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và được chôn cất tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Những nén hương tri ân được các cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng lên trước khi bắt đầu công tác khai quật, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ theo từng lớp tại công viên Lê Thị Riêng

Hành trình trả lại tên cho những người lính chưa trở về

Sau những ngày đầu triển khai, đến chiều 9.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 16 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như hộp tiếp đạn, đạn dược, cưa tay và các giấy tờ liên quan đến đơn vị chiến đấu.

Trước đó, ngày 6.7 tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh, với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh vẫn chưa thực sự khép lại khi họ còn mòn mỏi chờ tin người thân. Vì vậy, công tác tìm kiếm phải được triển khai với quyết tâm cao nhất, huy động mọi nguồn lực để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.