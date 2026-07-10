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Thời sự

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim

Ngọc Dương
Ngọc Dương
Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ vẫn được nối tiếp bằng sự kiên trì và trách nhiệm.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng không chỉ là hành trình tìm lại những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, mà còn là nỗ lực xác định danh tính, trả lại tên tuổi để các anh được trở về với gia đình, quê hương sau gần 60 năm.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ cắm cờ đánh dấu những điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, mở đầu cho quá trình khai quật đầy thận trọng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ tư liệu lưu trữ, bản đồ quân sự, không ảnh, lời kể của các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân từng sinh sống quanh khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, đến các kết quả khảo sát thực địa, mọi nguồn thông tin đều được đối chiếu, kiểm chứng nhiều lần để xác định vị trí nghi có rãnh mộ tập thể.

Những kết quả đó trở thành cơ sở để Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và các đơn vị chức năng quyết định triển khai đợt khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, nơi được cho là còn nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và được chôn cất tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 2.

Những nén hương tri ân được các cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng lên trước khi bắt đầu công tác khai quật, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ theo từng lớp tại công viên Lê Thị Riêng

Hành trình trả lại tên cho những người lính chưa trở về

Sau những ngày đầu triển khai, đến chiều 9.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 16 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như hộp tiếp đạn, đạn dược, cưa tay và các giấy tờ liên quan đến đơn vị chiến đấu.

Trước đó, ngày 6.7 tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. 

Thủ tướng nhấn mạnh, với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh vẫn chưa thực sự khép lại khi họ còn mòn mỏi chờ tin người thân. Vì vậy, công tác tìm kiếm phải được triển khai với quyết tâm cao nhất, huy động mọi nguồn lực để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 3.

Các cán bộ, chiến sĩ tiếp bóc tách từng lớp đất với hy vọng tìm được hài cốt và di vật của các liệt sĩ đã hy sinh gần 60 năm trước trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từng lớp đất được bóc tách bằng sự cẩn trọng cao nhất

Những ngày qua, không khí làm việc tại rãnh mộ tập thể dài khoảng 25 m ở công viên Lê Thị Riêng luôn khẩn trương nhưng hết sức cẩn trọng. 

Dưới hố khai quật sâu khoảng 3,5 m, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiên trì bóc tách từng ô, từng lớp đất với hy vọng tìm thêm hài cốt và di vật của các anh hùng liệt sĩ.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 4.

Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bóc tách khu vực mở rộng của rãnh mộ tập thể. Từng lớp đất được xử lý tỉ mỉ với hy vọng tìm thêm hài cốt và di vật của các liệt sĩ đã hy sinh gần 60 năm trước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mọi dấu vết xuất hiện dưới lòng đất, từ những mảnh vải, mẫu vật đến các di vật nghi liên quan, đều được cán bộ chuyên môn kiểm tra, đánh dấu, đo đạc, chụp ảnh và ghi chép cẩn thận theo đúng quy trình. 

Một mẩu giấy nhỏ, một mảnh vải hay một vật dụng còn sót lại cũng có thể trở thành manh mối quan trọng giúp xác định đơn vị, quê quán hoặc danh tính của những người lính đã nằm lại gần sáu thập niên.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 5.

Những bộ hài cốt và di vật được quy tập trong đợt khai quật đầu tiên thắp thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cuộc khai quật tại công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng theo diễn biến thực địa. 

Đối với những người làm nhiệm vụ, mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ dừng lại ở việc quy tập hài cốt, mà còn là nỗ lực trả lại tên tuổi, quê quán cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội bằng chính danh tính của mình sau gần 60 năm chờ đợi.

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 6.

Công tác khai quật được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện hoàn toàn thủ công tại những vị trí nghi có hài cốt nhằm bảo đảm giữ nguyên hiện trạng hiện trường cũng như phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 7.

Nhiều bộ hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng làm nhiệm vụ quy tập trong những ngày đầu triển khai chiến dịch tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 8.

Các cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đưa những hài cốt liệt sĩ đầu tiên lên khỏi lòng đất

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 9.

Hành trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục, nhưng những kết quả ban đầu đã thắp lên niềm tin về ngày nhiều liệt sĩ được xác định danh tính

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 10.

Lực lượng chức năng giám định ADN và đối chiếu hồ sơ, từng bước xác định danh tính liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 11.

Sau gần 6 thập niên nằm lại dưới lòng đất, những hài cốt liệt sĩ được các cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đưa vào quách sau khi hoàn tất công tác quy tập

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 12.

Cẩn trọng đưa hài cốt vào quách sau khi hoàn tất công tác quy tập

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 13.

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên các liệt sĩ sau khi hoàn tất công tác quy tập tại hiện trường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim- Ảnh 14.

Hành trình tìm kiếm vẫn tiếp tục, với niềm tin rằng sẽ còn nhiều liệt sĩ được tìm thấy và được gọi đúng tên sau gần 6 thập niên nằm lại nơi chiến trường xưa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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