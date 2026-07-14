Chiến dịch 500 ngày đêm tìm liệt sĩ đã chạm tới cảm xúc của nhân dân

Sáng 14.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6.2026.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, báo cáo dân nguyện lần này được chuẩn bị công phu, chi tiết, phản ánh sát tình hình thực tiễn. Đặc biệt, những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thời gian qua chất lượng và có nhiều đổi mới.

Đáng chú ý, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của đông đảo nhân dân để cung cấp những thông tin về liệt sĩ; việc tổ chức các hoạt động tham gia các buổi lễ, đặc biệt là lễ tại Công viên Lê Thị Riêng và một số các điểm trên cả nước với sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước... đã chạm đến cảm xúc của nhân dân cả nước.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Thông qua kênh của MTTQ, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết đã nhận được những thông tin, ý kiến phản hồi của cộng đồng người Việt ở các quốc gia trên thế giới bày tỏ sự cảm động và tiếp tục lan tỏa giá trị và ý nghĩa sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta để hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị bổ sung thêm nội dung thời gian qua, sau rất nhiều những cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, ngày 26.6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động, tạo tâm lý hồ hởi, phấn khởi của nhiều người dân ở khu vực; thể hiện sự quan tâm rất lớn của nhân dân.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thông tin, Đảng ủy MTTQ Việt Nam đã trực tiếp làm việc với Hội Nhà văn Việt Nam về việc xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh"; nắm bắt tình hình, kịp thời tổng hợp và có báo cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã có văn bản số 653 tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tháng 6 gửi đến Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Quốc hội. Báo cáo đã tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong thời gian qua.

Đề nghị bổ sung ý kiến của người dân về dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Vẫn theo Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận tiếp tục triển khai tốt Cổng Mặt trận số 24/7 để kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân; kịp thời phân tích, xử lý, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị, phản ánh của nhân dân và cử tri Hà Nội liên quan đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nội dung này đã tổng hợp và báo cáo Đảng ủy Quốc hội, gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

"Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, tính toán để bổ sung nội dung này trong báo cáo dân nguyện tháng 6 với liều lượng và dung lượng phù hợp. Đây là vấn đề trong thời gian vừa qua cử tri và nhân dân thủ đô Hà Nội hết sức quan tâm", bà Hà Thị Nga kiến nghị.

Bà Nga cho biết, về cơ bản, người dân đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước để tạo ra một cảnh quan sông Hồng. Thế nhưng, nhiều người dân lo ngại với việc cần phải có những điểm phải bảo tồn, bởi khu vực này liên quan đến rất nhiều di tích lịch sử, điểm nhấn lịch sử tạo nên dấu ấn, điểm nổi bật của thủ đô Hà Nội rất khác so với các thủ đô khác trên thế giới là "làng trong phố, phố trong làng".

Về giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của cử tri và nhân dân, bà Hà Thị Nga đồng tình với báo cáo đã chỉ ra những nguy cơ, thách thức. Đặc biệt là tình trạng khiếu kiện liên quan đất đai có thể gia tăng khi các dự án trọng điểm được tháo gỡ và tái khởi động như Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiên trì bám sát, giám sát việc giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, ví dụ 6 vụ việc phức tạp tại Vĩnh Long; hành vi lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ.