Triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là 'nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng' của Hà Nội

Chỉ thị nêu rõ, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng; phù hợp định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm thủ đô và phù hợp Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quán triệt quan điểm coi việc triển khai thực hiện dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố.

Việc triển khai phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt, đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", với tinh thần "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ thị giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố cùng các sở, ngành, cơ quan chức năng tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các thủ tục đầu tư; bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và triển khai dự án đúng quy định pháp luật.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện dự án; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Thiết lập cơ chế đối thoại công khai với nhân dân

Cạnh đó, Đảng ủy UBND thành phố được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát, triển khai các giải pháp đồng bộ hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo đảm điều kiện học tập cho con em các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

Đảm bảo nơi ở mới phải có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đồng thời, thành phố sẽ thiết lập cơ chế đối thoại công khai, thường xuyên với nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chủ động rà soát, phân loại các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến dự án; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân, không để phát sinh điểm nóng và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Đối với 16 xã, phường nơi thực hiện dự án, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự và ổn định đời sống nhân dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người kéo dài hoặc xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi quản lý.

Trước đó, ngày 11.5, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô sử dụng hơn 11.400 ha đất. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 737.000 tỉ đồng, được phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với 18 dự án thành phần.

Tiến độ dự kiến kéo dài từ 2026 đến 2038, trong đó giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chính.

Để cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hà Nội dự kiến chuẩn bị 79.000 - 85.000 căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng, theo nguyên tắc "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ".