Trục cảnh quan sông Hồng: Chuẩn bị ít nhất 79.000 căn hộ phục vụ tái định cư

Ngày 19.5, UBND TP.Hà Nội đã phát đi thông tin báo chí về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ sông Hồng trên địa bàn.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ẢNH: HĐND TP.HÀ NỘI

Nội dung thông báo thể hiện, tổng dân số hiện trạng trong phạm vi dự án khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân. UBND TP.Hà Nội cho biết, quan điểm xuyên suốt của thành phố là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.

Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

UBND TP.Hà Nội khẳng định, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm: Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô sử dụng hơn 11.400 ha đất, đi qua địa bàn 16 xã, phường ở Hà Nội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong đó, khu đô thị định cư tại P.Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng từ 40.000 - 42.000 căn hộ định cư; khu đô thị định cư tại P.Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000 - 16.000 căn hộ định cư… Ngoài ra, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh có quy mô khoảng 700 ha, đáp ứng 16.000 - 18.000 lô đất định cư.

"Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000 - 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng", thông cáo nêu rõ.

UBND TP.Hà Nội xác định dự án này là định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với không gian đô thị, cảnh quan, môi trường sinh thái và năng lực phát triển của thủ đô trong giai đoạn tới. Dự án không chỉ góp phần hình thành trục cảnh quan trung tâm mới của thành phố mà còn từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị hai bên sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững.

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, UBND TP.Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng dân cư và các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu về khoa học, kỹ thuật, an toàn phòng chống lũ, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.